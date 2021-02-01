【代幣風暴】印度擬立法禁止私人加密貨幣，建立央行數碼貨幣

《經濟通通訊社１日專訊》據《ＣＮＢＣ》報道指，印度政府計劃向國會下議院提交《加密

貨幣及官方數碼貨幣規管法案》，禁止比特幣在內的私人加密貨幣，並建立央行數碼貨幣。據悉

法案將建立框架，讓央行發行數碼貨幣，同時禁止所有私人加密貨幣在國內使用。（ａｌ）

