《談國論企－黎偉成》中美須政經並重同步雙向而行

《談國論企》中國宜強化對美國以政治經濟並重同步雙向而行的政策和策略，以力抵美國拜

登政府很有可能採取的兩手做法：在政治、科技、企業等方面強壓，惟在若干經濟層面作出合作

，以謀取美方的最大利益之策，否則所受損失不輕。建議中國常規化和緊密地從政治、經貿、科

技以至企業、人員等全方位評估對美國關係，和對美方可能單方主動推出的單一項目，作出全面

性的政經回應甚至反制，維護本身全法、合理的政經利益。



＊反制美帝擬政治對抗又謀經濟利益＊



談中美關係，當然是要（甲）先看美國。此因特朗普在過去四年從經貿、科技、企業、人員

以至政治、軍事全面攬炒，使中美關係跌至歷史底谷。即使特朗普離開白宮，卻絕對並不顯示美

國政府、政界、政棍稍減對中國的仇視和壓制，可見於拜登新政府多位內閣和白宮要員於過去

１０天之言，便可以在相當程度表明美國敵視和反對中國，特別是（Ｉ）幾乎同一口徑地要聯合

歐洲為主的盟友對抗中國，更毫不知恥地意圖干預中國內政，美國國家安全事務助理蘇利文於１

月２９日出席智庫「美國和平研究所」線上研討會，帶威脅性的表示「美國準備採取行動，要中

國為在新疆、香港及台灣的行為付出代價」，乃承美國國務卿布林肯於１月２７日對中國扣上「

種族滅絕」的莫須有帽子之語。

美國政界、政棍從來就力圖插手中國事務，而布林肯的所謂「種族滅絕」，現今所指的是（

ｉ）新疆，不再是西藏，因達賴喇嘛年事已高，搞「藏獨」難度甚高，故擬轉搞「疆獨」，且看

誰要為此付出重大「代價」，因（ｉｉ）美國透過駐港澳總領事館、非政府組統ＮＧＯ窮多年之

力所搞「港獨」，於２０２０年７月１日施行的《香港國安法》一招打沉，代價真不輕。（ｉｉ

ｉ）同樣的結果亦肯定出現在台灣問題，美帝的失敗可能會更徹底。

即使未如特朗普反華反共之劣，而（ＩＩ）拜登政府仍然在主權、政治甚至軍事上主動向中

國搞對抗，故布林肯所指的「中國既是競爭對手，也是合作夥伴」，也就不大容易達致美方獲取

許許多多重大利益的「厚望」。

尤其是美國財政部長耶倫此前表示：「要對中美第一階段貿易協議的情況進行全面評估，並

將與盟友更密切合作」，所語寥寥，但「威脅」意味甚重乃因美方要與盟友「更密切合作」，何

謂「更密切」？如何「合作」？要在經貿方面再圍堵中國？

要留意，蘇利文透露「自拜登上台後，美國國務院、國防部、駐全球各國的大使館就對話統

一立場和口徑」。即使蘇利文等未有進一步闡述對中國採取甚麼「行動」，惟綜合拜登政府幾位

要員講話，有感美國民主黨人還是一如既往的繼續對中國耍兩手：在政治上對抗中國，而在經貿

等方面的「合作」要佔大便宜。

由是（乙）中國在對美國關係的政策，也就要重新全盤考慮、部署和應對，最重要的當然是

統一對美的政治與經濟政策，不要如美方擬以政治還政治、經濟還經濟的策略逐個擊破，賺取甚

至騙取對華最大的利益，否則便會大大吃虧，甚至自亂陣腳。



＊科技強國力爭國際合作回應美國壓力＊



建議中國（一）強化國務院對美國政策小組，就美國對華的新政策和行動作全面性、有預見

性的評估、部署，要更為緊密，以便在政治經濟制定更為統一的政策和策略，及時作出相關的對

應。特別是拜登政府中人在新疆、香港、台灣等中國內政、主權等問題上搞大大小小的「動作」

，是十分重大的原則性問題，也就千萬不要客客氣氣，因美國人自中華人民共和國成立至今一直

受到美帝各個方面、各種各樣的欺凌，由圍堵到攬炒再回覆到圍堵中謀利，可以不高度嚴謹提防

美國政客、政棍嗎？

更重要的是（二）自善其身。中國在過去逾７０年由一窮二白的自力更生，到改革開放至今

的自主創新的隱中有進發展，內需已成為經濟的重大前進引擎，促國內大循環帶動國內外雙循環

的新策，吸引包括美國在內的環球企業更為積極開發、拓展中國市場，亦為中國對美關係的重要

和有力的強大話語權。有經濟實力，有人民支持，就千萬不要受美國人之政治「威嚇」。

有了現有強大和高度發展潛力的經濟，中國可以（三）加強在國際間的經貿科技合作，並尤

以「一帶一路」為然。美歐等環球各地受到新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９肆虐和衝擊逾一年，經濟

衰退壓力未減，在相當程度接受中國在經貿上的合作和發展。甚至科技，特朗普惡魔胡亂指中國

的５Ｇ技術、設備危害「國家安全」，乃因中國在這方面遠遠超越美國，而美國又暫時無法反超

，就用下三檻劣手莫須有打壓。中國的５Ｇ已擴展至幾乎全面智能應用，雲、大數據等是重要的

發展，建設和應用層面的成本愈來愈低和合理，應該可以爭取到更多、更多的海外市場，打擊美

國的攬炒式抑制。

一個成功有用的國家甚至人，總不會因為落後，而霸道地壓制其領先者，自強不息的從後趕

上，是正道。美帝發了瘋的狂壓中國，似乎意味其燈油漸息，是時候在尚有各方優勢奮發再圖強

了！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

