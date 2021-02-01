《外匯達仁－盧楚仁》商品外匯的一月效應

《外匯達仁》金融市場有所謂１月效應，投資者都會以此用作判斷全年後市的去向，這確實

也無可厚非，因若果基金經理或交易員都對年內的投資有信心的話，都會十分積極在１月份入市

買入相關的投資產品，尤其是在股票市場。



若果在外匯及商品市場，基金經理及交易員如果對某些商品或外匯不看好的話，更可以大舉

做淡倉。翻查圖表紀錄顯示，一月效應在近幾年的外匯市場準繩度不高，而在期油市場更加不高

。過去五年，即是由２０１６至２０２０年，只有２０１９年準確，所以準繩度只有２０％。相

反，也可以說錯的機會率高達８０％。紐約期油月線圖顯示，上月（１月）出現了小陽燭，若果

以上述的機會率來看，及以相反方向判斷，油價今年下跌的機會率有８０％，上升的機會率只有

２０％。



一月效應在金市方面準繩度則相當高，過去五年有四年準確，只有２０１８年失準，以機會

率來說準確度達到８０％。金價在上個月整體表現先升後跌，導致月線圖出現了一支也不少的陰

燭。即是說，金市在２０２１年有８０％機會下跌。



在技術層面分析，金價後市下方的重大支持位有兩個，分別是１８０２﹒４６美元和

１７６４﹒１０美元。技術指標中則要留意２５０天移動平均線的支持位，在執筆時２５０天線

在１８０６﹒５０美元徘徊。總的來說，金價最後的支持位就是在１７６４﹒１０美元，若此防

線最後失守的話，不排除金價將會出現更大的調整。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》

