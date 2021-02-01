【加碼調控】易居研究院：房企開發模式將與房貸新政重點相契合

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》上海銀保監局上周五（２９日）發布《關於

進一步加強個人住房信貸管理工作的通知》，從８個方面對個人房貸進行了管控。除了堅持房住

不炒、落實房貸集中度政策、嚴管首付資金等內容外，還提及嚴格貸款發放管理、加強信貸資金

用途管理和嚴格房產中介機構業務合作管理，這三個內容是過去銀行監管系統較少提及的。

易居研究院發布的政策快評指，嚴管貸款發放要求銀行業金融機構只能對購買主體結構已封

頂住房的購房人發放住房貸款。這條規定某種程度上給很多商業銀行一個啟發，即後續房貸投向

要有重點，需要對此類重點支持的領域加大發放，而其他領域的投向則會有所管控。後續相關房

企也會不斷研究產品開發模式，真正和此類信貸投放重點進行結合。

《通知》又提出，要加強信貸資金用途管理，對各類消費貸和經營性貸款等的流入會面臨管

控。同時，明確對「無用途、虛假用途、用途存疑」的貸款資金流出進行管控，防範用途不清晰

的貸款流動。

易居表示，上述政策提出了一個概念，即「信貸資金用途監測與攔截機制」，這體現了對信

貸資金流向密切監管的導向，有助於審查資金用途，確保房地產市場的健康發展。

最後，《通知》還要求嚴格房產中介機構業務合作管理。過去，中介機構參與房貸審核造假

等行為，造成了樓市的泡沫現像。所以積極管控中介機構也成為關鍵。易居指，後續對於中介提

供首付貸支持、通過包裝來規避限購等行為將面臨各類懲罰。中介機構需要積極規範作業，而購

房者也需要對此類違規業務進行拒絕，進而真正促進房地產貸款市場的穩定發展。

