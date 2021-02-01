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即市新聞

01/02/2021 15:48

【加碼調控】滬１月樓市成交面積四年半高，中原指淡季不淡意料中

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》承接去年１２月樓市高溫，上海樓市今年１
月開局表現強勁。據上海中原地產數據顯示，今年１月上海新建商品住宅成交面積１４３﹒５萬
平方米，同比增加１７％，創近四年半新高。
　　供應方面，１月有２７個樓盤推出房源，面積共計７８﹒８萬平方米，環比減少
４１﹒７４％。雖然供應面積環比回調幅度較大，但是從絕對量來看，幾乎和平時供應量相仿。
從供應產品來看，首次改善類產品依然佔據主力。
　　基於１月以改善為主的成交較多，受結構性因素影響，新房成交均價為每平方米５９７１１
元人民幣，環比上漲１４﹒９％。
　　上海中原地產市場分析師盧文曦表示，１月淡季不淡意料之中，一方面是市場延續１２月交
易熱情，大家看漲今年行情，入市積極；另一方面，房企順勢而為，借助市場高溫積極推盤。
　　基於樓市非理性狀態，１月２１日上海調控升級，接著一周陸續出台各種舉措，比如法拍房
納入限購範疇等等，打擊樓市中存在的亂象和投機炒作之風。由於政策的針對性非常強，市場預
期會有所轉變，降溫不可避免。但是政策本身也保護自住客的合理需求，因此撇除市場虛火後，
還原的是樓市真實需求。

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