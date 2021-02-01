《午市前瞻》外圍股市回落，港股料跟跌將穿２８０００點

《經濟通通訊社１日專訊》上周五（２９日）美股「夾淡倉」事件下華爾街與散戶的對峙，

令市場趨向波動，美股三大指數下挫，道指大幅低收逾６００點。但今早亞洲股市造好，人行進

行１０００億元人民幣逆回購，今早恆指高開１７４點報２８４５７，科技股走勢反彈，帶動大

市氣氛。個別體品、石油及藥股造好，即使傳統重磅股有沽壓，恆指亦一路走高，高見

２８８３７飆逾５５０點。港股半日收報２８８２２，升５３８點或升１﹒９１％，主板成交

１１０５﹒７７億元。國指報１１４３３，升２２４點或升２﹒００％。科指報９６９５，升

３３７點或升３﹒６１％。

內地兩市齊揚，上證綜指報３４８６，升３點或升０﹒１０％，成交２２８９﹒６５億元人

民幣。深證成指報１４９４３，升１２１點或升０﹒８２％，成交３０９３﹒６７億元人民幣。

重磅股方面，友邦（０１２９９）揚２﹒６１％，報９６﹒２元；港交所（００３８８）升

０﹒９２％，報５０２元；匯控（００００５）軟０﹒４９％，報４０﹒７５元；建行

（００９３９）挫０﹒５１％，報５﹒８５元；中移動（００９４１）漲２﹒８５％，報

４８﹒６５元。

其他藍籌方面，港鐵（０００６６）跌１﹒３３％，報４４﹒５５元，為半日最大跌幅恆指

成分股；申洲國際（０２３１３）獲高盛唱好，半日抽升９﹒７３％，報１６６﹒９元，為升幅

最大藍籌股。



＊獲大行唱好，美團抽升逾７％＊



中央印發《建設高標準市場體系行動方案》，強調加強和改進反壟斷與反不正當競爭執法，

但科網股仍向好。騰訊（００７００）旗下《ＰＵＢＧ ＭＯＢＩＬＥ》，以１０﹒６億美元的

收入蟬聯中國手遊出海收入榜冠軍，較２０１９年增長３７％，股價半日揚升５﹒０６％，報

７１６元；大行高盛將美團（０３６９０）目標價由３４９元升至４２６元，該股受刺激半日飆

升７﹒０３％，報３８０﹒８元；小米（０１８１０）就被列投資禁令起訴美國國防部和美國財

政部，半日漲０﹒８６％，報２９﹒４５元；阿里巴巴（０９９８８）明日公布季度業績，今早

走上１﹒４６％，報２５０﹒４元；京東集團（０９６１８）升２﹒０２％，報３５２﹒８元。



＊葉尚志：競爭加劇不利阿里巴巴增速＊



港股連跌四日今見反彈，第一上海首席策略師葉尚志對《經濟通通訊社》表示，美股及Ａ股

下跌，港股向下調整壓力亦較大，未來走勢需視乎外圍股市能否扭轉劣勢，和內地拆息

Ｓｈｉｂｏｒ會否回落，他預期恆指短線將跌穿２８０００點，較重要支持位２７３００點。

阿里巴巴明日公布截至去年１２月底止季績，葉尚志認為市場預期在電商平台競爭加劇下，

公司增速會較以往放慢，現價已反映業績因素七至八成，未來走勢需視乎業績表現較預期好或差

。

他提到，淡市下仍可短炒騰訊、美團等北水愛股。（ｎｓ、ｐｌ）

