《娥姐錦囊－張賽娥》ＧａｍｅＳｔｏｐ風暴有感

《娥姐錦囊》視像遊戲零售商ＧａｍｅＳｔｏｐ股份近日上演「散戶夾爆大鱷」亂鬥，美國

證券交易委員會（ＳＥＣ）日前開腔，警告ＳＥＣ正密切注意事態發展，如上周四禁止買入

ＧａｍｅＳｔｏｐ、ＡＭＣ等。事後，曾高調唱淡ＧａｍｅＳｔｏｐ而觸發事件的主角－－沽空

機構香櫞（Ｃｉｔｒｏｎ Ｒｅｓｅａｒｃｈ）表示，今後將不再發布沽空報告，專注於研究為

個人投資者提供投資機會。

股票交易平台Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ上周五起亦允許有限購買ＧａｍｅＳｔｏｐ和ＡＭＣ等熱

門股票，最新ＧａｍｅＳｔｏｐ只可買一股；ＡＭＣ院線可買十股。美國一些散戶指控

Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ等平台「粗暴」禁止ＧａｍｅＳｔｏｐ等股票的交易服務，其中一名用戶表

示，尋求在紐約州聯邦法院提出集體訴訟。

事件繼續發酵，後續發展仍待觀察，不過，只要投資者沒有涉及內幕交易或造市，散戶集氣

只買不賣，外人亦無可奈何，反而今次事件教訓沽空機構不能亂來，按市場機制行事才是最穩陣

的王道，而在市況波動下，券商亦不應單方面限制客戶只賣不能買，此舉對投資者並不公允，券

商可以做的是提高客戶孖展，以減低因客戶借貨而可能蒙受的損失。

這次散戶與對沖基金對壘，ＳＥＣ出手，料會保障小股東利益，歸根究底，大家都要遵守遊

戲規則，如今市場透明度高，大行已不能隻手遮天。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

