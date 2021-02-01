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即市新聞

01/02/2021 11:04

《娥姐錦囊－張賽娥》ＧａｍｅＳｔｏｐ風暴有感

　　《娥姐錦囊》視像遊戲零售商ＧａｍｅＳｔｏｐ股份近日上演「散戶夾爆大鱷」亂鬥，美國
證券交易委員會（ＳＥＣ）日前開腔，警告ＳＥＣ正密切注意事態發展，如上周四禁止買入
ＧａｍｅＳｔｏｐ、ＡＭＣ等。事後，曾高調唱淡ＧａｍｅＳｔｏｐ而觸發事件的主角－－沽空
機構香櫞（Ｃｉｔｒｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ）表示，今後將不再發布沽空報告，專注於研究為
個人投資者提供投資機會。
　　股票交易平台Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ上周五起亦允許有限購買ＧａｍｅＳｔｏｐ和ＡＭＣ等熱
門股票，最新ＧａｍｅＳｔｏｐ只可買一股；ＡＭＣ院線可買十股。美國一些散戶指控
Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ等平台「粗暴」禁止ＧａｍｅＳｔｏｐ等股票的交易服務，其中一名用戶表
示，尋求在紐約州聯邦法院提出集體訴訟。
　　事件繼續發酵，後續發展仍待觀察，不過，只要投資者沒有涉及內幕交易或造市，散戶集氣
只買不賣，外人亦無可奈何，反而今次事件教訓沽空機構不能亂來，按市場機制行事才是最穩陣
的王道，而在市況波動下，券商亦不應單方面限制客戶只賣不能買，此舉對投資者並不公允，券
商可以做的是提高客戶孖展，以減低因客戶借貨而可能蒙受的損失。
　　這次散戶與對沖基金對壘，ＳＥＣ出手，料會保障小股東利益，歸根究底，大家都要遵守遊
戲規則，如今市場透明度高，大行已不能隻手遮天。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。

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