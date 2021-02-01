【北水炒Ｄ乜】淨流入１６７﹒１億人幣，買騰訊美團沽綠葉製藥

《經濟通通訊社１日專訊》港股２月開局高開１７４點，開報２８４５７點，其後升幅不斷

擴大逾５００點，重上２８８００點水平。港股下午升幅擴大，恆指曾升６９９點，高見

２８９８２，兩萬九前有阻力。恆指最終收報２８８９２，升６０９點或２﹒１５％，重上２０

天線（約２８７３３）。

按額度計算，北水全日淨流入１６７﹒１億元人民幣，增加２８％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出

最多的依次是綠葉製藥（０２１８６）、思摩爾國際（０６９６９）、舜宇光學科技

（０２３８２）。

主板成交２０１２﹒１９億元減少１６﹒２％。其中港股通成交６２０﹒１億元，佔總成交

３０﹒８％。



＊北水續掃騰訊，淨流入近５０億元＊



騰訊升４﹒４８％報７１２元，北水淨買入４９﹒８億元。

美團升９﹒８９％報３９１元，是升幅最大藍籌；北水淨買入２２﹒４億元。

中海油升３﹒２８％報７﹒８７元，北水淨買入２０﹒１億元。

綠葉製藥獲高瓴資本溢價一成入股，升５１﹒６７％報５﹒９元，北水淨賣出２﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ４９﹒８０

美團 （０３６９０） ２２﹒４１

中國海洋石油 （００８８３） ２０﹒０７

中國移動 （００９４１） １３﹒３８

小米集團 （０１８１０） １３﹒０４



淨沽出最多港股：

綠葉製藥 （０２１８６） －２﹒１６

思摩爾國際 （０６９６９） －０﹒４０

舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒２２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

