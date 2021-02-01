【北水炒Ｄ乜】淨流入１６７﹒１億人幣，買騰訊美團沽綠葉製藥

《經濟通通訊社１日專訊》港股２月開局高開１７４點，開報２８４５７點，其後升幅不斷
擴大逾５００點，重上２８８００點水平。港股下午升幅擴大，恆指曾升６９９點，高見
２８９８２，兩萬九前有阻力。恆指最終收報２８８９２，升６０９點或２﹒１５％，重上２０
天線（約２８７３３）。
按額度計算，北水全日淨流入１６７﹒１億元人民幣，增加２８％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出
最多的依次是綠葉製藥（０２１８６）、思摩爾國際（０６９６９）、舜宇光學科技
（０２３８２）。
主板成交２０１２﹒１９億元減少１６﹒２％。其中港股通成交６２０﹒１億元，佔總成交
３０﹒８％。
＊北水續掃騰訊，淨流入近５０億元＊
騰訊升４﹒４８％報７１２元，北水淨買入４９﹒８億元。
美團升９﹒８９％報３９１元，是升幅最大藍籌；北水淨買入２２﹒４億元。
中海油升３﹒２８％報７﹒８７元，北水淨買入２０﹒１億元。
綠葉製藥獲高瓴資本溢價一成入股，升５１﹒６７％報５﹒９元，北水淨賣出２﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） ４９﹒８０
美團 （０３６９０） ２２﹒４１
中國海洋石油 （００８８３） ２０﹒０７
中國移動 （００９４１） １３﹒３８
小米集團 （０１８１０） １３﹒０４
淨沽出最多港股：
綠葉製藥 （０２１８６） －２﹒１６
思摩爾國際 （０６９６９） －０﹒４０
舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒２２
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（ｃａ）
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