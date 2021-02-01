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01/02/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入１６７﹒１億人幣，買騰訊美團沽綠葉製藥

　　《經濟通通訊社１日專訊》港股２月開局高開１７４點，開報２８４５７點，其後升幅不斷
擴大逾５００點，重上２８８００點水平。港股下午升幅擴大，恆指曾升６９９點，高見
２８９８２，兩萬九前有阻力。恆指最終收報２８８９２，升６０９點或２﹒１５％，重上２０
天線（約２８７３３）。
　　按額度計算，北水全日淨流入１６７﹒１億元人民幣，增加２８％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出
最多的依次是綠葉製藥（０２１８６）、思摩爾國際（０６９６９）、舜宇光學科技
（０２３８２）。
　　主板成交２０１２﹒１９億元減少１６﹒２％。其中港股通成交６２０﹒１億元，佔總成交
３０﹒８％。

＊北水續掃騰訊，淨流入近５０億元＊

　　騰訊升４﹒４８％報７１２元，北水淨買入４９﹒８億元。
　　美團升９﹒８９％報３９１元，是升幅最大藍籌；北水淨買入２２﹒４億元。
　　中海油升３﹒２８％報７﹒８７元，北水淨買入２０﹒１億元。
　　綠葉製藥獲高瓴資本溢價一成入股，升５１﹒６７％報５﹒９元，北水淨賣出２﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　４９﹒８０
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　２２﹒４１
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　２０﹒０７
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　１３﹒３８
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　１３﹒０４

　　淨沽出最多港股：
　　綠葉製藥　　　　（０２１８６）　　　　　－２﹒１６
　　思摩爾國際　　　（０６９６９）　　　　　－０﹒４０
　　舜宇光學科技　　（０２３８２）　　　　　－０﹒２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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