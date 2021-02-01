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即市新聞

01/02/2021 16:29

《美元走勢－羅明立》澳元５０天線的０﹒９６不宜失守

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０４﹒７５　　　１０４﹒６１　　　１０４﹒７４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１３６　　　１﹒２１２０　　　１﹒２１２７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７５３　　　１﹒３６９４　　　１﹒３７３５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９２２　　　０﹒８９０６　　　０﹒８９１９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３４　　　７﹒７５２３　　　７﹒７５２８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》上周五（２９日）德法分別公布第四季經濟增長，同樣差於第三季但略好過市
場預期；美國１月芝加哥ＰＭＩ由５９﹒３升至６３﹒８，但１月密歇根大學消費者信心指數終
值則向下修正。此後，加拿大１１月經濟增長０﹒７％好於預期，亦是增長連續４個月下滑後出
現回升。不過，散戶夾擊做空基金引發市場憂慮，美股再度大幅回落，加上拜登建議的１﹒９萬
億美元刺激經濟方案受到共和黨議員的挑戰，投資者風險胃納受到削弱。
　　美匯指數在５０平線９０﹒５５附近窄幅上落，仍然需要突破９１﹒００╱２０的重要技術
阻力，暫時可能繼續９０╱９１之間整固。歐盟跟英國因疫苗供應短缺引發的衝擊暫時得到緩解
，但反映市場之前對疫苗的預期可能過於樂觀，要留意後續發展。
　　歐元曾經反彈上１﹒２１６０，區內經濟受疫情影響持續，或削弱央行對匯價上升的接受程
度，短期需盡快收服１﹒２２以改善短線技術走勢；商品貨幣當中，澳元表現較弱，５０天線的
０﹒９６不宜失守，加元受經濟數據理想的支持而由接近１﹒２９兌１美元回升，該水平剛好是
美元的下降通道阻力，可作為美元淡倉的止損參考。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２１２０　　　１﹒２０００　　　１﹒２１７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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