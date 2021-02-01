《美元走勢－羅明立》澳元５０天線的０﹒９６不宜失守

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０４﹒７５ １０４﹒６１ １０４﹒７４

歐元╱美元 １﹒２１３６ １﹒２１２０ １﹒２１２７

英鎊╱美元 １﹒３７５３ １﹒３６９４ １﹒３７３５

美元╱瑞郎 ０﹒８９２２ ０﹒８９０６ ０﹒８９１９

美元╱港元 ７﹒７５３４ ７﹒７５２３ ７﹒７５２８

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《美元走勢》上周五（２９日）德法分別公布第四季經濟增長，同樣差於第三季但略好過市

場預期；美國１月芝加哥ＰＭＩ由５９﹒３升至６３﹒８，但１月密歇根大學消費者信心指數終

值則向下修正。此後，加拿大１１月經濟增長０﹒７％好於預期，亦是增長連續４個月下滑後出

現回升。不過，散戶夾擊做空基金引發市場憂慮，美股再度大幅回落，加上拜登建議的１﹒９萬

億美元刺激經濟方案受到共和黨議員的挑戰，投資者風險胃納受到削弱。

美匯指數在５０平線９０﹒５５附近窄幅上落，仍然需要突破９１﹒００╱２０的重要技術

阻力，暫時可能繼續９０╱９１之間整固。歐盟跟英國因疫苗供應短缺引發的衝擊暫時得到緩解

，但反映市場之前對疫苗的預期可能過於樂觀，要留意後續發展。

歐元曾經反彈上１﹒２１６０，區內經濟受疫情影響持續，或削弱央行對匯價上升的接受程

度，短期需盡快收服１﹒２２以改善短線技術走勢；商品貨幣當中，澳元表現較弱，５０天線的

０﹒９６不宜失守，加元受經濟數據理想的支持而由接近１﹒２９兌１美元回升，該水平剛好是

美元的下降通道阻力，可作為美元淡倉的止損參考。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２１２０ １﹒２０００ １﹒２１７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

