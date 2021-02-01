【新冠肺炎】張建宗下午４時就防疫抗疫措施舉行記者會

《經濟通通訊社１日專訊》政務司司長張建宗今日下午四時就防疫抗疫措施舉行記者會。食

物及衞生局局長陳肇始、教育局局長楊潤雄、民政事務局局長徐英偉、衞生署署長陳漢儀醫生和

食物環境衞生署署長劉利群亦會出席。

消息指，因應本地疫情持續，未有大幅回落情況，擔心農曆新年再有大型爆發，政府傾向將

現有限聚措施，延長多兩周至農曆年後。（ｂｉ）

