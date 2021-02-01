【數據解讀】華興：中國製造業擴張勢頭放緩，料宏觀政策不會轉向

《經濟通通訊社１日專訊》華興證券（香港）首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟表示，１

月份中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５２﹒１％，已連續１１個月處於盛衰分界線以上，

但環比下降０﹒６個百分點，低於彭博一致性預期０﹒３個百分點，顯示製造業總體擴張勢頭有

所放緩。另外，１月財新中國製造業採購經理人指數為５１﹒５％，較去年１２月回落１﹒５個

百分點，已連降兩月至去年７月以來最低，惟未來一段時間的通脹風險值得注意。

華興證券（香港）預計，隨著中國產業鏈、供給等領域優勢的持續顯現，國內大循環為主體

、國內國際雙循環相互促進的新發展格局持續推進，中國經濟發展的企穩向好勢頭將繼續鞏固。

考慮到疫情對生產、投資、消費及進出口的影響，目前對２０２１年及２０２２年ＧＤＰ增幅的

預測分別為８﹒４％和５﹒７％；其中今年一至四季度的ＧＤＰ增幅預測分別為１８％、７﹒５

％、５﹒９％和５﹒５％。

華興證券（香港）認為，２０２１年宏觀調控政策將繼續保持連續性、穩定性和可持續性，

繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，既不會突然轉向，也不會大幅調整，保持對經濟恢

復的必要支持力度。

華興證券（香港）續指，考慮到減稅降費、穩定就業、保市場主體、保障基本民生等政策具

有長遠意義，因此財政政策不會大幅收緊，而是會更加與經濟增長相適應。該行預計，２０２１

年預算赤字率與擴增赤字率將分別回落至３％和５﹒７％，新增地方政府專項債規模回落至３萬

億元人民幣。（ｃｗ）

