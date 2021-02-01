【ＢＮＯ爭議】美聯移民：ＢＮＯ移英上馬，首年料少於２萬人離港

《經濟通通訊社１日專訊》大約５４０萬合資格香港居民，今日起可申請英國國民（海外）

護照（ＢＮＯ）簽證移民英國。美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，申請移居英國門檻雖然

低，但須考慮的因素極多，加上須具備豐厚經濟條件，預計首年將少於２萬人申請，較英國政府

估計大幅減少。

據英國內政部估算，首年將有１２﹒３萬至１５﹒３７萬ＢＮＯ持有人借助簽證政策移民英

國，整體移民英國的港人總數或於未來５年增加到２５﹒８萬至３２﹒２４萬人。但鄭天殷指出

，港人考慮移民前需審視各種因素，包括當地就業、子女升學、居住問題等，而移民獲得新身份

最大的誘因是當地的利益，例如社會醫療福利以及免費教育等。他認為，由於申請ＢＮＯ簽證費

用相宜，加上簽證申請程序簡單，預料短期內確會吸引部分合資格人士申請簽證。



＊移英須具豐厚經濟條件＊



他又指，申請者簽證獲批後雖可在英國居留５年，及工作、讀書、享用國民保健服務

（ＮＨＳ），但卻不能領取公共資金，即失去大部分英國福利，而申請者的子女若入讀大學則會

被視作國際學生般收費，學費高昂，可見港人移英需要一定的經濟實力，加上面臨疫情重創英國

經濟後的就業問題，實際上移民英國的人數未必會大幅增加。。

另外，日前有傳透過ＢＮＯ「５＋１」移民計劃取得英國國籍的香港人，中方將取消其中國

國籍，鄭天殷表示，如中港政府持續出招，對ＢＮＯ申請移民或會帶來影響。他又指，鑑於取消

雙重國籍影響範圍廣泛，上述措施只針對ＢＮＯ護照，象徵意義多於一切，日後更可能有進一步

措施限制港人以ＢＮＯ護照移英。（ｈｙ）

