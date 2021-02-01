【夜期時段】即月期指最新報２８８５２點，升４８點，低水４１點

《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８８３５點，升３１點，低水５８

點，最新報２８８５２點，升４８點，低水４１點，合約成交８１４張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１４４１點，升１５點，低水１３點，最新報１１４４６

點，升２０點，低水８點，合約成交８２３張。

