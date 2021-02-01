【新冠肺炎】張建宗：限聚令及晚市禁堂食等措施延長至２月１７日

《經濟通通訊社１日專訊》政務司司長張建宗今日就防疫抗疫措施舉行記者會，他表示本港

疫情仍然嚴峻，農曆新年前難以放寬社交措施，二人限聚令、晚市禁堂食以及表列處所關閉將延

長至２月１７日（年初四），但會有限度重開戶開運動場所。他表示，農曆新年假期間將更進取

控疫，務求在農曆假期後逐步復業復課。（ｈｙ）

