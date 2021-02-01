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01/02/2021 16:17

【新冠肺炎】再多一名８５歲確診者不治，累計１８２人死亡

　　《經濟通通訊社１日專訊》本港再多一名新型冠狀病毒確診患者死亡。死者是聯合醫院８５
歲女病人，她去年１２月１４日因末期病患入院治療，其後確診新冠病毒，經治療後，病毒抗體
呈陽性，到上月２８日解除隔離令。但病人情況持續惡化，延至昨日早上離世。
　　本港至今有１８２名新冠病毒確診病人不治。（ｈｙ）

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