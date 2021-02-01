【新冠肺炎】教育局冀農曆年假後循序漸進增加面授課，本周內落實

《經濟通通訊社１日專訊》教育局局長楊潤雄表示，如果疫情無再次大型爆發，會研究循序
漸進，有彈性方式增加農曆新年假期後學校面授課堂，但仍然以半日課堂為原則，以免校內用膳
增加風險。現時除幼稚園外，校方可安排少量學生回校，人數為全校學生六分一的限額。
他表示，當局一兩日內會與學界開會商討安排，目標本周內得出增加面授課堂的具體安排。
（ｈｙ）
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