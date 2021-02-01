【ＢＮＯ爭議】葉劉：若英方再有敵意行動，或致進一步反制

《經濟通通訊社１日專訊》英國開放ＢＮＯ簽證申請，中央和特區政府作出反制，不再承認

ＢＮＯ護照作為旅遊證件和身份證明，行政會議成員葉劉淑儀在電台節目上表示，中方不承認

ＢＮＯ並無實質作用，港人仍然可以用特區護照及香港身份證出入境，如果英方再有敵意行動，

或有大批港人真正移民英國，當局才會再考慮進一步反制。

葉劉估計，一些曾參與騷亂事件，或者擔心在「港區國安法」下被捕的人都已離開香港，現

時仍計劃移民的港人，並不單純因為「港區國安法」，而會考慮香港是否出現經濟下滑、無前景

，或希望子女接受英式教育等。她反問，既然有港人決心「連根拔起」，應否還保留中國國籍，

要思考在甚麼時機執行《中國國籍法》，取消移民港人的國籍。



＊劉慧卿籲尊重港人意願＊



民主黨國際事務委員會主席劉慧卿則表示，港府配合國家反制措施，不承認ＢＮＯ護照為有

效旅行證件和身分證明，暫時對港人出境未有太多影響，但「港區國安法」生效後，很多港人打

算移民，即使不到英國，都會移民到其他國家。目前難以推測有無國家會跟隨中方做法，但可能

有國家會因為港人移民意欲增加而放寬移民政策，呼籲當局要冷靜應對，尊重港人的選擇。



＊港府１月３１日起不再承認ＢＮＯ＊



英國ＢＮＯ簽證１月３１日起生效，中方反制，於上周五（２９日）公布周日起不再承認

ＢＮＯ護照作為旅行證件及身份證明，港府亦宣布不承認ＢＮＯ作為有效旅行證件和身份證明，

ＢＮＯ不能用於在香港出入境，亦不會在香港獲承認為任何形式的身份證明。

港府表示，英方的舉措明顯是進行政治炒作，藉口為港人在英居留和入籍提供新路徑，實質

為賺取自身經濟利益，認為渴求人才和資金的英國，不應藉ＢＮＯ舉措作「政治遮醜布」護航。

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