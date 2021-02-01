《小傳日記》魚缸又再牛，升近兩萬九；新經佬齊升，美團最叻醒

《小傳日記》隔晚美股指數走低，不過香江魚缸經過幾日跌勢後，今日終於反彈。今朝就開

１７４點報２８４５７點，而科技佬亦反彈，仲有體品、石油同醫藥佬等等嘅藍戰士撐場，魚缸

晏晝曾經高見２８９８２點，距離２９０００點只有一步之遙。孖屐埋單收報２８８９２點，升

６０９點或揚高逾２巴仙，主板成交縮田一成六至２０１２﹒１９億銀。國企指數報１１４５４

點，走高２４５點或升逾２巴仙；恆生科技指數報９７６５點，走上４０７點或升逾４巴仙。

Ａ場今日表現都唔錯，上證綜合指數報３５０５點，升上２２點或升近１巴仙；深證成份指

數報１５０２４點，揚升２０２點或升逾１巴仙。不過兩市成交得返８５６８億銀人仔，較上周

五（２９日）大減一成，創今年成交新低。

大隻藍戰士就個別發展，ＡＩＡ（０１２９９）鏟高近３巴仙，報９６﹒１５銀；神州移動

（００９４１）鏟高逾２巴仙，報４８﹒４５銀；生發發（００３８８）起飛逾１巴仙，報

５０４銀；而大象（００００５）插水近半巴仙，報４０﹒７５銀；建行（００９３９）跌低不

足半巴仙，報５﹒８７銀。



＊手遊賺到笑ＱＱ股價俏，收入成績好手遊佬上掃＊



中央印發方案，強調加強反壟斷執法，但科網龍頭一於少理強勢反彈！ＱＱ（００７００）

旗下手遊蟬聯海外收入榜冠軍，又同邁瑞簽ＡＩ合作框架協議，瓣瓣都掂抵ＱＱ今日踢高逾４巴

仙，報７１２銀；美團（０３６９０）更加有料到，高盛升佢他屐做４２６銀真係有原因，全日

跳起近一成，報３９１銀；夠膽按投資禁令起訴華府嘅小米（０１８１０）就走上逾２巴仙，報

２９﹒８銀；聽日放榜嘅阿里（０９９８８）踢高近２巴仙，報２５１﹒２銀；京東

（０９６１８）走高逾２巴仙，報３５３銀。

調查機構Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ數據顯示，舊年有３７款神州手遊喺海外市場收入超過

１億美金，按年增加１２款。心動（０２４００）高見８６﹒１銀創上市新高，全日飛高近兩成

成七，報８４﹒１５銀；ＩＧＧ（００７９９）同手遊玩家社區平台ＴａｐＴａｐ達成戰略合作

，跳起一成八，報１１﹒９２銀；中手游（００３０２）踢高近７巴仙，報３﹒４１銀；網龍

（００７７７）走上逾３巴仙，報１９元銀；金軟（０３８８８）跳起近７巴仙，報６３﹒９銀

。



＊散戶炒白銀金價亦精神，借錢還唔掂協鑫系下潛＊



花旗網友又出招，對白銀孖屐發起「夾淡倉」行動，白銀炒高創逾五個半月高位，白銀佬梗

係笑到四萬咁口，中國白銀（００８１５）彈高近六成三，報１﹒３５銀；金貓銀貓

（０１８１５）直頭飛高八成，報０﹒９９銀。銀價抽升金價都向好，金礦佬都行運，紫金

（０２８９９）發盈喜話去年多賺最多五成半，全日踢高逾一成四，報９﹒８８銀；招金

（０１８１８）走上逾３巴仙，報８﹒７銀；中國黃金（０２０９９）彈起近６巴仙，報

１６﹒６４銀。

協鑫新能源（００４５１）上星期六有票據到期找唔到數，為咗還錢寧願蝕２１００萬人仔

都要變賣光伏電站套現，盤數認真唔掂，協鑫新能源潛水逾一成三，報０﹒３２５銀；母企保利

協鑫（０３８００）當然受累，全日插水近８巴仙，報２﹒２１銀；二線光伏佬都齊齊走低，卡

姆丹克（００７１２）唔見近一成一，報０﹒６８銀；彩虹新能源（００４３８）跪低逾５巴仙

，報１﹒８銀；陽光能源（００７５７）走低近２巴仙，報０﹒５銀。



＊業績表現勁券商佬叻醒，新春有憧憬內需佬齊勁＊



而券商佬業績都有唔錯表現，今日普遍開心走上。中金公司（０３９０８）預料全年純利增

最多７８巴仙，今日就領跑行業起飛近３巴仙，報２０﹒８５銀；中信証券（０６０３０）鏟高

逾１巴仙，報１７﹒２４銀；而中國銀河（０６８８１）舊年亦多賺近四成至大約７２億人仔！

今日就起飛近２巴仙，報４﹒７４銀；海通證券（０６８３７）鏟高逾１巴仙，報６﹒９９銀；

而廣發證券（０１７７６）去年純利可以增加３３巴仙，不過今日都下跌近半巴仙，報１１﹒３

銀。

臨近新春假期孖屐都期待內需佬發力！，呷哺呷哺（００５２０）鏟高近９巴仙，報

１８﹒６６銀銀；而九毛九（０９９２２）就獲得光大證券首予「買入」評級，目標價睇３４銀

，而今日就曾經升超過６巴仙破頂，而今日收市就起飛近７巴仙，報３０﹒２５銀；而其他內需

佬方面，中糧肉食（０１６１０）起飛近７巴仙，報３銀；海底撈（０６８６２）鏟高近６巴仙

，報６９﹒１銀；金斯瑞（０１５４８）鏟高逾３巴仙，報１０﹒２４銀。請請！



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