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即市新聞

01/02/2021 17:30

《小傳日記》魚缸又再牛，升近兩萬九；新經佬齊升，美團最叻醒

　　《小傳日記》隔晚美股指數走低，不過香江魚缸經過幾日跌勢後，今日終於反彈。今朝就開
１７４點報２８４５７點，而科技佬亦反彈，仲有體品、石油同醫藥佬等等嘅藍戰士撐場，魚缸
晏晝曾經高見２８９８２點，距離２９０００點只有一步之遙。孖屐埋單收報２８８９２點，升
６０９點或揚高逾２巴仙，主板成交縮田一成六至２０１２﹒１９億銀。國企指數報１１４５４
點，走高２４５點或升逾２巴仙；恆生科技指數報９７６５點，走上４０７點或升逾４巴仙。
　　Ａ場今日表現都唔錯，上證綜合指數報３５０５點，升上２２點或升近１巴仙；深證成份指
數報１５０２４點，揚升２０２點或升逾１巴仙。不過兩市成交得返８５６８億銀人仔，較上周
五（２９日）大減一成，創今年成交新低。
　　大隻藍戰士就個別發展，ＡＩＡ（０１２９９）鏟高近３巴仙，報９６﹒１５銀；神州移動
（００９４１）鏟高逾２巴仙，報４８﹒４５銀；生發發（００３８８）起飛逾１巴仙，報
５０４銀；而大象（００００５）插水近半巴仙，報４０﹒７５銀；建行（００９３９）跌低不
足半巴仙，報５﹒８７銀。

＊手遊賺到笑ＱＱ股價俏，收入成績好手遊佬上掃＊

　　中央印發方案，強調加強反壟斷執法，但科網龍頭一於少理強勢反彈！ＱＱ（００７００）
旗下手遊蟬聯海外收入榜冠軍，又同邁瑞簽ＡＩ合作框架協議，瓣瓣都掂抵ＱＱ今日踢高逾４巴
仙，報７１２銀；美團（０３６９０）更加有料到，高盛升佢他屐做４２６銀真係有原因，全日
跳起近一成，報３９１銀；夠膽按投資禁令起訴華府嘅小米（０１８１０）就走上逾２巴仙，報
２９﹒８銀；聽日放榜嘅阿里（０９９８８）踢高近２巴仙，報２５１﹒２銀；京東
（０９６１８）走高逾２巴仙，報３５３銀。
　　調查機構Ｓｅｎｓｏｒ　Ｔｏｗｅｒ數據顯示，舊年有３７款神州手遊喺海外市場收入超過
１億美金，按年增加１２款。心動（０２４００）高見８６﹒１銀創上市新高，全日飛高近兩成
成七，報８４﹒１５銀；ＩＧＧ（００７９９）同手遊玩家社區平台ＴａｐＴａｐ達成戰略合作
，跳起一成八，報１１﹒９２銀；中手游（００３０２）踢高近７巴仙，報３﹒４１銀；網龍
（００７７７）走上逾３巴仙，報１９元銀；金軟（０３８８８）跳起近７巴仙，報６３﹒９銀

　
＊散戶炒白銀金價亦精神，借錢還唔掂協鑫系下潛＊

　　花旗網友又出招，對白銀孖屐發起「夾淡倉」行動，白銀炒高創逾五個半月高位，白銀佬梗
係笑到四萬咁口，中國白銀（００８１５）彈高近六成三，報１﹒３５銀；金貓銀貓
（０１８１５）直頭飛高八成，報０﹒９９銀。銀價抽升金價都向好，金礦佬都行運，紫金
（０２８９９）發盈喜話去年多賺最多五成半，全日踢高逾一成四，報９﹒８８銀；招金
（０１８１８）走上逾３巴仙，報８﹒７銀；中國黃金（０２０９９）彈起近６巴仙，報
１６﹒６４銀。
　　協鑫新能源（００４５１）上星期六有票據到期找唔到數，為咗還錢寧願蝕２１００萬人仔
都要變賣光伏電站套現，盤數認真唔掂，協鑫新能源潛水逾一成三，報０﹒３２５銀；母企保利
協鑫（０３８００）當然受累，全日插水近８巴仙，報２﹒２１銀；二線光伏佬都齊齊走低，卡
姆丹克（００７１２）唔見近一成一，報０﹒６８銀；彩虹新能源（００４３８）跪低逾５巴仙
，報１﹒８銀；陽光能源（００７５７）走低近２巴仙，報０﹒５銀。

＊業績表現勁券商佬叻醒，新春有憧憬內需佬齊勁＊

　　而券商佬業績都有唔錯表現，今日普遍開心走上。中金公司（０３９０８）預料全年純利增
最多７８巴仙，今日就領跑行業起飛近３巴仙，報２０﹒８５銀；中信証券（０６０３０）鏟高
逾１巴仙，報１７﹒２４銀；而中國銀河（０６８８１）舊年亦多賺近四成至大約７２億人仔！
今日就起飛近２巴仙，報４﹒７４銀；海通證券（０６８３７）鏟高逾１巴仙，報６﹒９９銀；
而廣發證券（０１７７６）去年純利可以增加３３巴仙，不過今日都下跌近半巴仙，報１１﹒３
銀。
　　臨近新春假期孖屐都期待內需佬發力！，呷哺呷哺（００５２０）鏟高近９巴仙，報
１８﹒６６銀銀；而九毛九（０９９２２）就獲得光大證券首予「買入」評級，目標價睇３４銀
，而今日就曾經升超過６巴仙破頂，而今日收市就起飛近７巴仙，報３０﹒２５銀；而其他內需
佬方面，中糧肉食（０１６１０）起飛近７巴仙，報３銀；海底撈（０６８６２）鏟高近６巴仙
，報６９﹒１銀；金斯瑞（０１５４８）鏟高逾３巴仙，報１０﹒２４銀。請請！

　　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
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