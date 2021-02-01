【企業盈警】恒投證券（１４７６）料去年純利倒退約３６％

《經濟通通訊社１日專訊》恆投證券（０１４７６）公布，預期集團截至２０２０年１２月

３１日止年度錄得股東應佔溢利約４﹒７３億元（人民幣．下同），而去年同期股東應佔溢利約

為７﹒４１億元，即按年倒退３６﹒２％。

公司解釋，盈利減少主要是受到私募股權投資業務所持有標的公允價值較大幅波動的影響。

（ｂｎ）

