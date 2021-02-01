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即市新聞

01/02/2021 10:19

《真知灼見－溫灼培》美國網民是如何與對沖基金對決？

　　《真知灼見》美國普通股民與對沖基金的對決愈演愈烈。出現這情況，事緣一些對沖基金在
市場上借貨，大舉拋空一些細價股票圖利，但由於他們的貪婪，往往在市場上拋空的股份竟然多
出該公司整體股份的總發行量。他們是如何做到這情況呢？
　
　　原來他們借了第一批股票拋空後，當市場上有人接了這批股票，他們會再借貨再拋空，並會
重覆做這動作好幾次，使他們拋空的股票多於該公司的總發行股數。市場上有些股票網紅正留意
到這情況，因而呼籲其跟隨者大舉吸納這些被嚴重拋空的股票。其想法是這樣，只要過了一段日
子，這些借了貨的對沖基金定要於市場上退還借出的股份。就是當這些股份的股價屆時升到了一
個不合理水平，這些對沖基金為了還貨，也必須在市場上買回。這些股票網紅就是看準了這一點
，建議他們的跟隨者大舉吸納，也解釋了為何股價可升至如此不合理水平，與公司賺錢能力如此
脫節的原因。
　
　　現在這情況已不單限於美國，並有向外擴散情況。據了解，英國、德國、澳洲，甚至馬來西
亞等國家一些被嚴重拋售的公司股票，亦同時出現了被大批股民吸納，要與對沖基金對著幹情況
，不排除這亂局會持續一段時間。當不少對沖基金損手，他們便只好於市場上拋售其手上的其他
股份籌錢，相信這是推低了上周美股整體市場投資氣氛的原因。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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