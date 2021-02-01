《保障全方位－左偉豪》攻守兼備的儲蓄方案

《保障全方位》有人話，人生就像一場馬拉松，對平均壽命為全球第一的香港人而言，路程

就更加長。由此可見，我們要達到不同的人生階段財務Ｃｈｅｃｋｐｏｉｎｔ已殊不容易，更遑

論更長遠的終點退休生活安排了。在持續低息的環境下，假如市民想事半功倍，要一邊儲蓄，一

邊獲取可觀的回報，讓資產穩健升值，就要善用市場上不同的資產增值工具，保險產品就是其一

。

不過，有不少人認為傳統儲蓄保險的彈性較低，一旦急需周轉或應付人生不同階段的財務需

要時，保單未必可以提供現金流動性，難以做到攻守兼備。

其實，市民想透過保險產品做到攻守兼備並非難事，市場上有一些分紅壽險計劃，致力提升

中、長線儲蓄回報的潛力，又具備高度靈活彈性，以滿足不同需求，並且能為下一代累積財富。

在保單生效滿指定年期後，該類計劃就會提供保額增值紅利及終期紅利這兩項非保證紅利為

財富增值。同時，計劃可以容許投保人在指定年期的保單周年日起，在毋須退保的情況下，選擇

鎖定紅利，降低紅利受經濟波動的影響而減少保單價值。當有任何現金周轉需要，投保人亦可提

取已鎖定之紅利，以應付人生不同階段的財務需要。

在這場人生競賽中，我們需要一個攻守兼備的儲蓄方案來提供強而有力的支援，協助迎接滿

載機遇的未來。註：保險產品的賠償須受有關保單的條款及不保事項限制。

《ＡＸＡ安盛首席人壽及醫療保險業務總監 左偉豪》

