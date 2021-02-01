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01/02/2021 10:00

《積金攻略－鍾偉善》強積金制度兩大要點有待改善

　　《積金攻略》強積金剛慶祝了實施２０周年，除了一堆亮麗數字－受退休保障的打工仔，覆
蓋率由勞動人口的三分之一，增加至超過八成半；整體年率化淨回報為３﹒９％，跑贏同期通脹
率的１﹒７％，證明制度甚有成效，展望未來才最重要。市場認為，現時制度尚有兩大弊端，需
要改善，包括對沖遣散費及長服金的基制，與收費比率應設上限。
　　先說對沖基制，一直以來已惹人詬病。現時法例規定，僱主可利用僱主的強積金供款，即工
資５％或上限１５００元，所產生的累算權益，抵銷向僱員支付的遣散費或長期服務金（兩金）


＊「兩金」對沖拾級而上＊

　　根據積金局統計，２０２０年以來，以「抵銷遣散費」及「抵銷長服金」為由提早提取強積
金權益的申索數目大幅上升，２０１９年第四季分別只有８９００宗及４９００宗，到２０２０
年第二季已增加至１﹒６２萬宗及６５００宗；涉及金額則由「兩金」合計１２﹒２４億元，增
加至１８﹒７６億元。
　　事實上，回看２０１６年至２０１９年，僱主用以抵銷「兩金」的對沖金額正拾級而上，分
別為３８﹒５５億元、４３﹒０２億元、４３﹒９５億元及４６﹒７８億元，隨著２０２０年爆
發新冠病毒疫情，雖然政府實施了兩輪「保就業」計劃，但相信全年「兩金」對沖金額將再上升

　　以２０２０年頭兩季共有３﹒９３萬宗「強積金對沖」申索，涉及３４﹒１２億元計，相當
於每名僱員被抵銷「兩金」的平均強積金資產為８﹒６８萬元。１不要少看這筆資金，因為在複
息效應的威力下，持續以年淨回報率３﹒９％滾存，１０年後便相當於１２﹒７３萬元，可增值
近五成。

＊取消對沖方案仍受爭議＊

　　其實，特首林鄭月娥早於上台時已提出取消強積金對沖基制，並於２０１８年《施政報告》
中出台終極草案－「劃線」（政策實施）前的「兩金」，僱主仍可以強積金對沖，金額以劃線時
最後月薪計算；劃線後的「兩金」，則以離職時最後月薪計算，僱主不能以強積金對沖，但政府
會提供第一層補貼，首３年補貼一半，之後每年減５％，此外，僱主需設立專項儲蓄戶口，每月
注資僱員薪酬１％，累積至僱員年薪１５％「封頂」，作為支付「兩金」之儲備，如專項戶口資
金不足以支付「兩金」，將獲政府的第二層補貼，首３年補貼一半，之後每３年減５％，第２５
年便只補貼１０％，第２６年不再補貼。
　　方案將提交下屆立法會（今年９月進行選舉）審議，預計最快２０２４年實施。不過，方案
仍備受爭議，不同團體提出了不同建議，相信政府就算能如期提交草案，立法會也未必可以快速
通過。

＊積金易平台推出助降開支＊

　　除了對沖基制，強積金制度實施２０年以來，還有另一要點，大家都非常關注，就是基金開
支比率高昂。雖然平均開支比率已由２００７年１２月的２﹒１％，下降至現時的１﹒４５％，
但若能降至預設投資策略的開支上限０﹒９５％，即是每年增加０﹒５個百分點的回報，以每月
僱主與僱員合計供款３０００元計，２０年下來，將相差５﹒７１萬元。
　　不過，隨著積金易平台估計於２０２２年年底建成，財經事務及庫務局局長許正宇指出，首
兩年過渡期已可令平均行政費用減少約３０％，預計在２０２３至２０３２年間，更可為強積金
成員節省約３００億至４００億元成本，目標是２０３２年將收費降至管理資產總額約２０至
２５個基點。《康宏理財服務公司產品管理部總監　鍾偉善》

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