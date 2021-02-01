《積金攻略－鍾偉善》強積金制度兩大要點有待改善

《積金攻略》強積金剛慶祝了實施２０周年，除了一堆亮麗數字－受退休保障的打工仔，覆

蓋率由勞動人口的三分之一，增加至超過八成半；整體年率化淨回報為３﹒９％，跑贏同期通脹

率的１﹒７％，證明制度甚有成效，展望未來才最重要。市場認為，現時制度尚有兩大弊端，需

要改善，包括對沖遣散費及長服金的基制，與收費比率應設上限。

先說對沖基制，一直以來已惹人詬病。現時法例規定，僱主可利用僱主的強積金供款，即工

資５％或上限１５００元，所產生的累算權益，抵銷向僱員支付的遣散費或長期服務金（兩金）

。



＊「兩金」對沖拾級而上＊



根據積金局統計，２０２０年以來，以「抵銷遣散費」及「抵銷長服金」為由提早提取強積

金權益的申索數目大幅上升，２０１９年第四季分別只有８９００宗及４９００宗，到２０２０

年第二季已增加至１﹒６２萬宗及６５００宗；涉及金額則由「兩金」合計１２﹒２４億元，增

加至１８﹒７６億元。

事實上，回看２０１６年至２０１９年，僱主用以抵銷「兩金」的對沖金額正拾級而上，分

別為３８﹒５５億元、４３﹒０２億元、４３﹒９５億元及４６﹒７８億元，隨著２０２０年爆

發新冠病毒疫情，雖然政府實施了兩輪「保就業」計劃，但相信全年「兩金」對沖金額將再上升

。

以２０２０年頭兩季共有３﹒９３萬宗「強積金對沖」申索，涉及３４﹒１２億元計，相當

於每名僱員被抵銷「兩金」的平均強積金資產為８﹒６８萬元。１不要少看這筆資金，因為在複

息效應的威力下，持續以年淨回報率３﹒９％滾存，１０年後便相當於１２﹒７３萬元，可增值

近五成。



＊取消對沖方案仍受爭議＊



其實，特首林鄭月娥早於上台時已提出取消強積金對沖基制，並於２０１８年《施政報告》

中出台終極草案－「劃線」（政策實施）前的「兩金」，僱主仍可以強積金對沖，金額以劃線時

最後月薪計算；劃線後的「兩金」，則以離職時最後月薪計算，僱主不能以強積金對沖，但政府

會提供第一層補貼，首３年補貼一半，之後每年減５％，此外，僱主需設立專項儲蓄戶口，每月

注資僱員薪酬１％，累積至僱員年薪１５％「封頂」，作為支付「兩金」之儲備，如專項戶口資

金不足以支付「兩金」，將獲政府的第二層補貼，首３年補貼一半，之後每３年減５％，第２５

年便只補貼１０％，第２６年不再補貼。

方案將提交下屆立法會（今年９月進行選舉）審議，預計最快２０２４年實施。不過，方案

仍備受爭議，不同團體提出了不同建議，相信政府就算能如期提交草案，立法會也未必可以快速

通過。



＊積金易平台推出助降開支＊



除了對沖基制，強積金制度實施２０年以來，還有另一要點，大家都非常關注，就是基金開

支比率高昂。雖然平均開支比率已由２００７年１２月的２﹒１％，下降至現時的１﹒４５％，

但若能降至預設投資策略的開支上限０﹒９５％，即是每年增加０﹒５個百分點的回報，以每月

僱主與僱員合計供款３０００元計，２０年下來，將相差５﹒７１萬元。

不過，隨著積金易平台估計於２０２２年年底建成，財經事務及庫務局局長許正宇指出，首

兩年過渡期已可令平均行政費用減少約３０％，預計在２０２３至２０３２年間，更可為強積金

成員節省約３００億至４００億元成本，目標是２０３２年將收費降至管理資產總額約２０至

２５個基點。《康宏理財服務公司產品管理部總監 鍾偉善》

