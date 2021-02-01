重磅股隨外圍造好，港股揚６０９點報２８８９２，科指漲逾４％

《經濟通通訊社１日專訊》港股連跌四日後終見反彈，人行進行１０００億元人民幣逆回購

，恆指高開１７４點報２８４５７點，受惠騰訊（００７００）和美團（０３６９０）獲大行唱

好，恆指一路向上，隨Ａ股及美股三大指數期貨造好，港股午後逼近２９０００點，最多升至

６９９點見２８９８２點；小米（０１８１０）就被定性為中國軍方公司，決定起訴美國國防部

及財政部，面對類似制裁的中國三大電訊股和中海油（００８８３）股價走高。海航集團遭債權

人申請破產重整，在港上市公司普遍向下。港股收報２８８９２點，升６０９點或２﹒１５％，

主板成交２０１２﹒１９億元，少１６﹒２２％。國指報１１４５４點，升２４５點或

２﹒１９％。科指報９７６５點，升４０７點或４﹒３６％。

今日北水經港股通淨流入錄１６４﹒３４億元，較上周五多近３２％。

重磅股方面，友邦（０１２９９）升２﹒５６％，報９６﹒１５元；匯控（００００５）跌

０﹒４９％，報４０﹒７５元；建行（００９３９）跌０﹒１７％，報５﹒８７元。

上證綜指收報３５０５點，升２２點或０﹒６４％；深證成指報１５０２４點，升２０２點

或１﹒３６％，總成交８５６７﹒３５億人幣，少逾一成。



＊小米主動出擊告美國財政部，四連跌後反彈逾２％＊



面對美國制裁，小米主動出擊，在美國法院起訴美國國防部和財政部，稱將其列入為認定的

「中國軍方公司」決定中存在與事實認定錯誤，收升２﹒０５％，報２９﹒８元。中移動

（００９４１）升２﹒４３％，報４８﹒４５元；聯通（００７６２）升１﹒３８％，報

４﹒４２元。中海油（００８８３）獲興業證券首予買入，揚３﹒２８％，報７﹒８７元。中芯

（００９８１）已正式從美國場外交易市場撤出，另外因為美國預託證券的一級計劃參與程度很

低，決定終止該計劃，抽高８﹒１３％，報２８﹒６元。

重磅科指股造好，阿里巴巴（０９９８８）明日公布去年第四季業績，阿里巴巴國際站去年

下半年的廣東省外貿實收交易額按年增長１﹒３倍，訂單數量多近１﹒２倍，阿里升１﹒７８％

，報２５１﹒２元。美團獲高盛調升目標價逾２２％，評級維持買入，漲９﹒８９％，報３９１

元，為本日表現最佳藍籌。京東集團（０９６１８）升２﹒０８％，報３５３元。

調查機構Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ數據顯示，去年有３７款中國手遊在海外市場的收入錄

逾一億美元，其中收入最高的競技手遊為騰訊旗下《ＰＵＢＧ ＭＯＢＩＬＥ》，以１０﹒６億

美元的收入蟬聯中國手遊出海收入榜冠軍，騰訊揚４﹒４８％，報７１２元。心動

（０２４００）公司為本日表現最佳科指股，漲２６﹒８３％，報８４﹒１５元。中手游

（００３０２）升６﹒５６％，報３﹒４１元；ＩＧＧ（００７９９）升１８﹒２５％，報

１１﹒９２元；網龍（００７７７）升３﹒１５％，報１９元。



＊廣發、中金齊發盈喜，股價個別發展＊



北京銀保監局表示，嚴查個人信貸資金違規流入房地產市場。要求各行對去年下半年以來新

發放的個人消費貸款和個人經營性貸款合規性開展全面自查，並要求銀行對發現的問題立即整改

。內房股跑輸，碧桂園（０２００７）升０﹒５３％，報９﹒４２元；潤地（０１１０９）平收

，報３０﹒９元；恆大（０３３３３）升１﹒７４％，報１５﹒２元；融創（０１９１８）軟

０﹒１７％，報２８﹒９元。

中金公司（０３９０８）和廣發證劵（０１７７６）齊發盈喜，料去年純利分別增最多

７８％及３３％，分別升２﹒７１％，報２０﹒８５元及跌０﹒３５％，報１１﹒３元；中信証

券（０６０３０）升１﹒０６％，報１７﹒２４元；海通證券（０６８３７）升１﹒１６％，報

６﹒９９元；中國銀河（０６８８１）升１﹒９４％，報４﹒７４元。



＊海航系債權關係千絲萬縷，在港上市公司普跌＊



海航集團的債權人因集團不能清償到期債務，向法院申請對集團破產重整，在港上市的關聯

公司稱事件目前對業務營運無重大不利影響，海航科技（０２０８６）升１﹒４７％，報

０﹒６９元；順客隆（００９７４）平收，報０﹒６８元；ＣＷＴ（００５２１）走低

９﹒４１％，報０﹒０７７元；東北電（０００４２）跌１﹒６７％，報０﹒５９元。（ｎｓ）

