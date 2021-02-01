《每周華語－黃溢華》夕陽無限好、只是近黃昏

《每周華語》「黑天鵝」事件不是新的概念。統計學上的「分佈」分析可遠遠低估了「尾部

事件」（ｔａｉｌ ｅｖｅｎｔｓ）的發生機會率。我們對很多事物的理解不足夠，又或我們自

大高估自己才「低估」不少事情的出現機會率。為人高調的美國財長保爾森不救雷曼：他自身便

是一隻「黑天鵝」，那麼低調的耶倫又會否是我們看輕了的「黑天鵝」？各位，不要大意為要。



全球央行自２００８年「次按」危機之後便全力「ＱＥ」。美新任財長耶倫面對本土及全球

疫情，實體經濟表現脆弱，不少行業仍在苦戰之中；那怕股市樓市表現甚好，不斷創新高，即使

息率極低，甚而面對通縮的可能，耶倫不會輕易收緊「ＱＥ」。事實上，「ＱＥ」自２００８年

至今，「ＱＥ」已成為全球央行的政策「常態」。全球股市表現突出，不少股份╱板塊強勁。

「ＱＥ」推動，且全球低息，美十年╱卅年債息低位徘徊，股市表現比債市好。地緣緊張，但各

國外長政策「不合」之餘，筆者以為各大中小國不會盲目衝擊金融市場。任印紙幣╱放任「ＱＥ

」已十多年，但信貸評級「維持」不變。廿╱卅年前，主權評級極為重要，但不印紙鈔也必須印

之下，相信主權評級不可「動」、不可炒「下調」。事實上，「ＱＥ」不可能真的「無限」存在

、推動。伯南克推出「ＱＥ」，不見通脹，反見通縮壓力。今天２０２１年，中國仍有通脹，暫

可力抗通縮，但美、英、日、歐甚而香江等地區，今年下半年有可能出現加速的「通縮」壓力！

「ＱＥ」不只不見通脹，反在全球疫情之下，若下半年仍未及時控制，全面通縮也不足為奇。而

「ＱＥ」在央行手上，成為上佳之政策，但「ＱＥ」至今，可能是「夕陽無限好、只是近黃昏」

乎？央行話事「大人」們在高原看日落，見「ＱＥ」好用，大家「合皮」（Ｈａｐｐｙ），但正

是物極必反也。各位看官！所有事情「不存在免費午餐」，不見通脹，又持續任印，股樓市狂升

，電動車、「Ａ﹒Ｉ﹒」、晶片股、新世代股份全見一升再升見新頂位。２０２１年極為重要，

疫情必須壓下去，否則全球經濟必「各走各路」，不易有贏家。耶倫為財長，「ＱＥ」以外，有

否新政策，有待觀察，貨運可維持「正常」，客運╱旅遊可能仍面對更大的挑戰。疫情不只看疫

苗，仍要看「變、變、變」中的病毒。今時今日，我們不只與「冬天」鬥，更與「病毒」鬥！



下棋非易事！Ｗａｌｔｅｒ Ｔｅｖｉｓ筆下的女「棋神」，耶倫成為女棋神？在地緣╱疫

情之下，耶倫又能否使美國經濟起死回生，否極泰來？成為美國財政╱經濟的女棋神。開局如何

？中局如何？終局又將如何？自尼克遜１９７０年取消金本位至今４０年，耶倫「下棋」又有否

「天元」之開局策破乎？！若不及時出招，又疫情惡化，地緣形勢不配合，則「ＱＥ」也有「失

效」之時！一旦「地球村」之美元地位不保，美財赤全面失控，息率（ｙｉｅｌｄｓ）抽升，全

球便落入萬劫不復的格局了。不要只看拜登，不可只看中美互動形勢，金融市場的巨大「動盪」

，可能在很短很短的時間出現不認同「ＱＥ」的「市況」。



「ＱＥ」扭曲了金融理論、資產市場及經濟模式！１９２９年美股暴跌，在金本位之下，全

球銀根收縮，今只有「ＱＥ」，已無金本位，亦以「零」息為底線，甚而出現負息世界！

２０２０年見期油「負」３７美元，今年見美十年債息落入「負」區域上落又如何？退休基金，

保險基金又有否部署？閣下有心理準備嗎？！耶倫「放任」「ＱＥ」乎？美聯儲局「一旦」採用

「負息」，各國持有的美債，美元「資產」又將如何？先發制人。各大小市場評論每天看重

「Ａ﹒Ｉ﹒」、「科技」、「疫苗」，也要小心超乎想像的金融「突襲」為要。



電動車及「Ａ﹒Ｉ﹒」等股份大炒上，晶片╱「Ａ﹒Ｉ﹒」股也上升驚人。但「Ａ﹒Ｉ﹒」

又真的「永恆」神級科技？！日本山崎豐子（１９２４－２０１３）巨著《白色巨塔》有不少電

視版本，其中２００２年唐澤壽明主演的版本，不少人認為乃空前絕後之作。２０１２年１０月

推出了「Ｄｏｃｔｏｒ Ｘ」（由米倉涼子主演）電視劇，可視為《白色巨塔》的衍生「版」。

女主角傑出外科醫生，其中一季涉及日本大量採用「Ａ﹒Ｉ﹒」醫療，而女主角之手術功力，比

「Ａ﹒Ｉ﹒」更好。事實上，劇中所表達乃「Ａ﹒Ｉ﹒」由「大數據」、「分析」、「算化」而

來，「人」總有自身的所見所聞，有別「Ａ﹒Ｉ﹒」：因而醫院所採用的「Ａ﹒Ｉ﹒」「分析」

比不上大門東知子外科醫生的高超外科技術。這不只是電視劇的劇情，筆者以為，高速╱精準重

要，「值錢」：但目下炒「Ａ﹒Ｉ﹒」「價值」已誇張了！１９９０年代炒科技股「ＥＢＩＤＡ

」成為神話分析，「Ｐ╱Ｆ」多的是！股市又有「ＱＥ」配合，不狂升才怪！「Ｆ」者，「

Ｆａｎｔａｓｙ」也！而「磚頭」世界，又成為香江另一大神話。超低息、「ＱＥ」及種種原因

之一，成為市場人生之「喜」及「悲」！我們可以有１０個上佳的理由認為「磚頭」比「金磚」

更好，但不需要原因：樓價可狂瀉，當１００個人有１０１看好樓市，此時宜「小心駛得萬年船

」！股樓市在前所未見的「機會」之下狂升，「ＱＥ」以外，「負息」全面出現？！又或耶倫是

否「Ｄｏｃｔｏｒ Ｘ」劇中不會失敗的外科醫生大門未知子？！不要只看拜登及他的團隊、中

美俄等等仍是「好朋友」也。正是「謹慎能捕千秋蟬，小心駛得萬年船」。不要忘記１９９０年

代科網股狂升上天的「Ｐ╱Ｆ」及２０２０年「負」３７美元期油價的教訓為要。



科研╱科技由基礎起步，急不了，吳大猶教授、周培源教授及王淦昌教授１９９２年６月北

京聚首一堂，他們及不少科學家的人生長跑，科研努力才是「價值」所在，不用炒作！



真正的科研╱科技╱應用實力由最基本的研究為本，一點兒也急不了。上周見中國自力更生

生產的核電站發電可視為另一新亮點。廿╱卅年前，電動車被視為「不可能」，因為電池及晶片

等未及跟上及應用。但今日電動車又是否可全面替代現有科技的汽車工業？小心分析為要。

「ＷＷＷ」改變世界！對嗎？《資深市場人士 黃溢華》

