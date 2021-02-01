《地產人眼－黃漢成》２０２１年地產代理不乏黃金機會

《地產人眼》新冠疫情重創香港經濟，工商舖市場更可以「慘不忍睹」來形容，去年成交量

少於４０００宗，創出有紀錄以來新低，代理們皆叫苦連天，然而隨著疫苗研發成功，疫情有望

消退，最惡劣的日子應已過去，今年地產代理不乏黃金機會，相信應可以收復去年的失地。



但近年市場競爭激烈，不少工商舖地產代理已「跨界」作業，除本業工商舖物業外，亦經常

向客戶推銷住宅物業，今年預計有３萬多伙一手住宅物業推出市場，當中更不乏大受歡迎的鐵路

上蓋項目，至於工商舖方面亦不遑多讓，今年預計可供拆售的全新一手工商舖新盤總樓面逾

２００萬方呎，另加部分主要新盤餘貨項目仍在銷售中，市場上一手貨源充足，加上新盤佣金一

般較高，絕對是地產代理的兩大黃金機會。



至於另一個更吸引的黃金機會，則是大灣區物業，過去一年，全球經濟受新冠疫情重創，唯

獨中國率先擺脫「疫境」逐漸復常，經濟更錄得正增長，而粵港澳大灣區則是中國經濟的新引擎

，區內物業絕對可看高一線；事實上，近日筆者身邊有不少朋友，均表示希望中港恢復通關後北

上睇樓置業，而隨著中國強勢發展，加上近期簽署《區域全面經濟關係夥伴協定》（ＲＣＥＰ）

與及和歐盟達成《中歐投資協定》，中國經濟發展前景一片亮麗，而鄰近香港的大灣區物業自必

會水漲船高，港人北上置業料成新趨勢，地產代理今年只要好好把握上述三個黃金機會，自能締

造豐碩的業績。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長 黃漢成》

