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即市新聞

01/02/2021 09:12

《地產人眼－黃漢成》２０２１年地產代理不乏黃金機會

　　《地產人眼》新冠疫情重創香港經濟，工商舖市場更可以「慘不忍睹」來形容，去年成交量
少於４０００宗，創出有紀錄以來新低，代理們皆叫苦連天，然而隨著疫苗研發成功，疫情有望
消退，最惡劣的日子應已過去，今年地產代理不乏黃金機會，相信應可以收復去年的失地。
　
　　但近年市場競爭激烈，不少工商舖地產代理已「跨界」作業，除本業工商舖物業外，亦經常
向客戶推銷住宅物業，今年預計有３萬多伙一手住宅物業推出市場，當中更不乏大受歡迎的鐵路
上蓋項目，至於工商舖方面亦不遑多讓，今年預計可供拆售的全新一手工商舖新盤總樓面逾
２００萬方呎，另加部分主要新盤餘貨項目仍在銷售中，市場上一手貨源充足，加上新盤佣金一
般較高，絕對是地產代理的兩大黃金機會。
　
　　至於另一個更吸引的黃金機會，則是大灣區物業，過去一年，全球經濟受新冠疫情重創，唯
獨中國率先擺脫「疫境」逐漸復常，經濟更錄得正增長，而粵港澳大灣區則是中國經濟的新引擎
，區內物業絕對可看高一線；事實上，近日筆者身邊有不少朋友，均表示希望中港恢復通關後北
上睇樓置業，而隨著中國強勢發展，加上近期簽署《區域全面經濟關係夥伴協定》（ＲＣＥＰ）
與及和歐盟達成《中歐投資協定》，中國經濟發展前景一片亮麗，而鄰近香港的大灣區物業自必
會水漲船高，港人北上置業料成新趨勢，地產代理今年只要好好把握上述三個黃金機會，自能締
造豐碩的業績。《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》

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