《鍾之日記》騰訊美團揚威，恒指勁彈止跌

《鍾之日記》２月１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



香江魚缸四日累吐１８７５點後，踏入２月份立即勁彈逾六百點。恆指今日高開１７４點報

２８４５７點，受惠騰訊（００７００）和美團（０３６９０）獲大行唱好，恆指一路向上，隨

Ａ股及美股三大指數期貨造好，港股午後逼近２９０００點，最多升至６９９點見２８９８２點

，港股收報２８８９２點，升６０９點或２﹒１５％，主板成交２０１２﹒１９億元，按日減少

１６﹒２２％。北水繼續撐港股，今日經港股通淨流入錄１６４億元，較上周五多近３２％。



＊ＰＭＩ雖遜色，滬指仍收復三千五＊



最新公布的官方及財新製造業ＰＭＩ數據均反映內地經濟復甦持續，但速度持續放緩。１月

官方製造業ＰＭＩ跌至５１﹒３％，較上月回落０﹒６個百分點，連跌兩個月，差於預期的

５１﹒６％，並創５個月新低，製造業活動放緩程度超出市場預期。１月財新中國製造業ＰＭＩ

亦下降１﹒５個百分點至５１﹒５％，降至２０２０年７月以來最低，亦遜於預期的５２﹒７％

。

野村證券中國首席經濟學家陸挺認為，１月製造業ＰＭＩ下降，可能讓中國確信眼下並非政

策急轉向的時機，預計未來數周人行會出手緩解流動性緊張局面，銀行間利率將回到更合意區間

。

滬深股市今早低開，午後銀行股拉升，滬綜指升幅擴大，全日升０﹒６４％，報３５０５點

突破三千五；上海科創板股票今日起納入滬深港通，惟首日科創５０指數軟０﹒０３％。

兩市全日成交８５６８億元人民幣，較上日大減一成，創今年成交新低。外資今日通過陸股

通淨流入３４﹒５９億人民幣，結束連續四日淨流出。



＊上周遇低潮，新經濟概念再衝高＊



就地過年催升宅經濟，新經濟板塊經歷上周低潮後今日急漲，騰訊（００７００）全日升

４﹒４８％，報７１２元，升穿十天平均線，盤中高見７２７﹒５元。以現價計，該股暫連升２

日，該股成交約２８６４萬股，涉資超過２０４億元，佔主板成交超過一成。

調查機構Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ數據顯示，騰訊旗下「食雞」手遊以１０﹒６億美元的

收入蟬聯中國手遊海收入榜冠軍，較２０１９年增長３７％。２０１８年初上市至今，該遊戲在

海外市場的總收入已達到２１億美元，總下載量超過６﹒９億次。

摩根大通給騰訊目標價８５０元，因核心遊戲及線上廣告增長穩固、投資組合升值，及微信

視頻號等新業務發展，並預期快手ＩＰＯ成為騰訊股價推動力；花旗表示，看好超級應用微信未

來１０年潛力，搜索、交易、視頻社交均可帶動商業化，予騰訊「買入」評級；瑞銀則看好騰訊

手遊、廣告及雲業務發展，料反壟斷監管對騰訊影響不大，將騰訊目標價上調至８３０元，維持

「買入」評級。

其他新經濟股亦出現顯著升幅，美團（０３６９０）飆９﹒９％，報３９１元；網易

（０９９９９）升２﹒２％，京東集團－ＳＷ（０９６１８）升２﹒１％，阿里巴巴

（０９９８８）則走高１﹒８％。

春節臨近，各地陸續出台就地過年倡議，並以嚴苛的抗疫手法阻止外地務工人員回鄉過年，

加上內地多條高鐵線路稱因「客流不足」而停運，令游子有家歸不得。近日多家內地傳媒報道，

許多人選擇「無接觸拜年」，通過淘寶等電商平台購買年貨寄回家，以速遞禮品送祝福。



＊夾淡倉戰線移師貴金屬，白銀股齊瘋漲＊



美國討論區Ｒｅｄｄｉｔ的論壇Ｗａｌｌ Ｓｔｒｅｅｔ Ｂｅｔｓ上有網民集成散戶大軍

，上周大肆吹捧買入遊戲驛站（ＧＭＥ）、ＡＭＣ等股份，成功「夾爆」沽空機構，被譽為股壇

的「大衛戰勝歌利亞」。不過，有關股份被多家券商現制買賣，已持有淡倉人士只准平倉，而且

不准開倉，進一步激化散戶對華爾街精英的抗爭。

高盛警告，若夾淡倉持續，整個金融市場將會崩潰。拜登經濟顧問、國家經濟委員會主任德

澤接受訪問時表示，白宮將就遊戲驛站事件中的交易法律問題進行調查。

該論壇的網民近日將戰場由股市轉向大宗商品市場，號召發動「史上最大的白銀夾淡倉」，

白銀周五上漲２﹒５％至２７﹒０４元，創１２月中以來最大單周漲幅，週線累升逾６％；惟白

銀升勢未止，周一裂口高開逾６％，最新攻破２９美元，飆逾一成。

白銀股集體瘋漲，金貓銀貓（０１８１５）抽升８０％，破頂高見１元；白銀集團

（００８１５）亦飆６２﹒７％，高見１﹒３５元，創２０１９年８月以來新高。金股亦受帶動

，中國黃金漲６％，招金（０１８１８）升３﹒５％，山東黃金（０１７８７）亦揚２﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

