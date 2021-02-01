【海航動向】海航控股折翼插９％，全年暴蝕６百億，母企破產重組

《經濟通通訊社１日專訊》海航集團上周五（１月２９日）發聲明，於收到債權人入稟海南

省高級法院，申請海航集團破產重組，海航集團的政府代表顧剛同日向集團全體員工發出公開信

，提及破產重組方案是由集團班子有份制定的，方案目的「不是破產而是重整」。

作為海航集團主業的航空業務，海航控股（滬：６００２２１）在母企壞消息同日發盈警，

預計全年巨蝕５８０億至６５０億元人民幣．下同），虧損額至少是公司市值的兩倍，遠遠拋離

了鹽湖股份（深：０００７９２）於２０１９年虧損４５８億元的記錄，將當選Ａ股巨蝕王。海

航控股現價暴跌９﹒２％，報１﹒３９元。

海航系多家Ａ股公司亦出現顯著跌幅，例如東北電氣（深：０００５８５）及海航創新（滬

：６００５５５）兩家已被實施退市風險警示的上市公司觸及５％跌停上限，至於海航科技（滬

：６００７５１）跌９﹒８％，供銷大集（深：０００５６４）挫９﹒５％；渤海租賃（深：０

００４１５）則跌５﹒１％，海航基礎（滬：６００５１５）跌２﹒３％，凱撒旅業（深：００

０７９６）跌２﹒１％，海航投資（深：０００６１６）反倒漲停。（ｅｙ）

