【債務風險】北大方正迎來白衣騎士，珠海華發、平安聯合體接盤

《經濟通通訊社１日專訊》北大方正集團曠日持久的債務問題，終於有了實質性進展。全國

企業破產重整案件信息網上周五（２９日）公示北大方正集團重整投資者名單。經過多輪競爭性

選拔，重整投資者名單最後確定為珠海龍頭國企華發集團、中國平安（０２３１８）

（滬：６０１３１８），以及深圳國企特發集團組成的聯合體。

公告稱，北大方正管理人後續將推進投資協議簽署及重整計劃草案制定等相關工作。重整計

劃草案的提交期限在今年４月３０日。

北大方正集團是北京大學於１９８６年投資創辦的大型國有控股企業集團。該集團以ＩＴ產

業為基礎，逐步形成ＩＴ、醫療、產業金融、產城融合等業務的產業格局，旗下擁有方正科技

（滬：６００６０１）、方正控股（００４１８）、北大醫藥（深：０００７８８）、北大資源

（００６１８）、方正證券（滬：６０１９０１）、中國高科（滬：６００７３０）等６家上市

公司。

截至２０１８年底，北大方正集團總資產３６０６億元（人民幣．下同），淨資產６５５億

元。２０１８年，北大方正集團年收入１３３３億元，年淨利潤１４﹒９億元，被外界稱為「中

國校企巨無霸」。然而，在２０１９年１２月，北大方正集團一隻２０億規模的債券未能按時兌

付本息，引爆市場對其資金鏈問題的擔憂。隨後在２０２０年，北大方正又有兩隻債券出現違約

，今年１月也有一隻債券未按期足額付息。北大方正於２０２０年開始走上重整之路。

直到目前，北大方正集團債務問題形勢嚴峻。根據上清所公告，截至今年１月１８日，北大

方正集團、方正產控、北大醫療、北大信產、北大資源的債權人共有７２５家向方正集團管理人

申報了７３６筆債權，申報債權金額共人民幣２３４７﹒３４億元。（ｌｃ）

