【中概焦點】小鵬汽車１月交付量首破六千台，連續３個月創新高

《經濟通通訊社１日專訊》小鵬汽車２０２１年１月交付數據發布，１月總交付量６０１５

台，同比增長４７０％，連續７個月同比翻番，且連續３個月刷新交付紀錄。

其中，小鵬Ｐ７單月交付再創歷史新高，達３７１０台，累計交付１８７７２台；小鵬Ｇ３

單月交付量２３０５台，同比增長１１８％。（ｊｔ）

