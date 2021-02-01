【中概焦點】小鵬汽車１月交付量首破六千台，連續３個月創新高

《經濟通通訊社１日專訊》小鵬汽車２０２１年１月交付數據發布，１月總交付量６０１５
台，同比增長４７０％，連續７個月同比翻番，且連續３個月刷新交付紀錄。
其中，小鵬Ｐ７單月交付再創歷史新高，達３７１０台，累計交付１８７７２台；小鵬Ｇ３
單月交付量２３０５台，同比增長１１８％。（ｊｔ）
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