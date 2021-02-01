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即市新聞

01/02/2021 09:30

《股林淘金－林家亨》美沽空基金虧損重，美股驚慌道指下跌

　　《股林淘金》上周出現散戶齊齊夾大戶淡倉的ＧａｍｅＳｔｏｐ，周五（２９日）亦再上升
６７％，有傳聞說沽空機構Ｍｅｌｖｉｎ　Ｃａｐｉｔａｌ虧損嚴重，損失超過５３％，資產值
下降了４５億美元，加埋其他的沽空機構，沽空的總損失可能超過１００億美元。高盛警告若夾
淡倉事件持續，或會引發美股崩盤，言論令市場擔憂金融危機再現，美股道指下跌６２０點，納
指下跌２６６點，幅度約２％。中概電車股除理想汽車之外，蔚來汽車及小鵬均下跌約２﹒３％
－３﹒９％，今早（１日）８時５５分，道指場外期貨仍然下跌１３４點。
　　預計今日早段港股跟隨美國下跌，恆指或有機會下試２８０００點水平，估計在２８０００
點附近有不錯承接力。香港上市的龍頭電車股比亞迪（０１２１１）有機會下試至２３２元水平
附近。由於一周前的配股價在２２５元，估計這個水平支持力度十分強大。美股近期的下跌事件
，令比亞迪的配股者，傾向於在２５０元水平借貨沽空，以鎖住既得利潤。吉利汽車
（００１７５）今日的保歷加通道底線約在２６﹒４元，在此水平之上有不錯值博率，應該可以
分階段吸納。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有比亞迪股份

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