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即市新聞

01/02/2021 16:41

【聚焦人幣】人幣觸兩年半高回落，即期收跌２９點報６﹒４６４１

　　《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅高開３１２點報
６﹒４３００，創逾兩年半新高，惟未能企穩，隨後逐步回落，最終收報６﹒４６４１跌２９點

　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌２１點子，報６﹒４６８８。
　　交易員稱，境內市場對跨月後資金面仍保持謹慎情緒，同時因美股多空對決外圍市場避險需
求繼續支撐美元，短期人民幣或跟隨美元指數區間震蕩，波動性可能有所增強。不過從中期看，
中國經濟復甦保持領先，貨幣政策率先收緊料支撐人民幣匯率。
　　招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽最新點評稱，短期看人民幣匯率的動向取決於短
期利率何時向公開市場操作利率回歸。隨著利率的回歸，人民幣匯率可能不會延續１月末的急升
走勢。不過從中期看，歐美國家的經濟復甦周期仍然落後於中國。因此，中國貨幣政策周期也將
領先於全球其他主要經濟體。中外貨幣政策的邊際分化將為人民幣有效匯率的走強創造了一定條
件。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４６２３，較上個交易日升８６點子，實
現兩連升，至１月２２日以來一周最高。（ｊｔ）

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