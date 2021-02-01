【人行操作】消息稱人行今進行１０００億逆回購，淨投放９８０億

《經濟通通訊社１日專訊》市場消息指，人行今日將進行１０００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購操作。

公開市場今日有２０億元逆回購到期，即今日淨投放９８０億元。人行已連續第５３日開展

逆回購，連續兩日放水。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。

公開市場本周共３８４０億元逆回購到期，其中，周一到周五到期規模分別為２０億、２０

億、１８００億、１０００億和１０００億元。（ａｃ）

