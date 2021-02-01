【人行操作】人行１０００億逆回購利率持平，淨投放９８０億

《經濟通通訊社１日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。
公開市場今日有２０億元逆回購到期，即今日淨投放９８０億元。人行已連續第５３日開展
逆回購，連續兩日放水。
公開市場本周共３８４０億元逆回購到期，其中，周一到周五到期規模分別為２０億、２０
億、１８００億、１０００億和１０００億元。（ａｃ）
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