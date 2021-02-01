【海航動向】海航債務一夜驚雷無奈破產重組，政府拆彈一年無功

《經濟通通訊社記者楊英傑１日報道》海航集團上周五（１月２９日）發聲明，收到債權人

入稟海南省高級法院，申請海航集團破產重組，海航系旗下１１家中港上市公司及新三板掛牌公

司都已發出類似的公告。海航集團的政府代表顧剛同日向集團全體員工發出公開信，提及破產重

組方案是由集團班子有份制定的，方案目的「不是破產而是重整」。

海南省政府去年２月２９日牽頭成立工作組，全面協助推進對海航集團風險處置工作，在有

海南國資委旗下金融投資平台撐腰下，希望吸引各路資本加入重組。但在新冠疫情嚴重打擊航空

業及環球經濟下，海航集團不但錄得驚人的虧損額，拆彈一年來也沒有任何資本願意出手打救，

期間海航工作組多次與債權銀行開會商討，最終仍落得破產重組的下場。

據內媒整合資料發現，海航集團的主要債權人為同屬海南的海南銀行，旗下上市公司的債權

人包括中國華融（０２７９９）、平安銀行（深：０００００１）、長安銀行、金元證券、玉龍

租賃和保亭黎族苗族自治縣農村信用合作聯社等，而上市公司之附屬公司的債權人則五花八門，

從被賴帳的公司名稱可見，海航集團拖欠的還包括航材運輸代理費、航空訓練服務費、機場裝修

費及建築工程費用等等。

海南省政府在成立工作組時強調，政府無意接管海航集團，但事實上董事長陳峰去年起已漸

漸淡出公眾視野。而就在海航自曝遭申請破產的前一日，陳峰的權力進一步被架空，由海南省政

府安排進駐的顧剛當選集團新任黨委書記，作為前任黨委書記的陳峰則直接被踢出黨委。



＊海航控股一年蝕掉市值兩倍，將創Ａ股虧損記錄＊



海航集團宣布破產重組之際，也選擇在當天把其他壞消息一併發放，集團旗下上市公司集體

發盈警，負責主業航空業務的海航控股（滬：６００２２１）預計全年巨蝕５８０億至６５０億

元（人民幣．下同），虧損額至少是公司市值的兩倍，遠遠拋離了鹽湖股份

（深：０００７９２）於２０１９年虧損４５８億元的記錄。

另外，海航科技（滬：６００７５１）料蝕７１億至８８億元，海航基礎

（滬：６００５１５）料蝕５９億至８０億元。

