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即市新聞

01/02/2021 14:08

【海航動向】多隻海航債被下調評級，交易方式變更參與範圍急縮

　　《經濟通通訊社１日專訊》海航集團宣布將破產重整後，多期公司債被下調評級，交易方式
亦由此前投資者參與度較高的競價，改為範圍明顯減小的固定收益證券綜合電子平台和協議大宗
交易方式。海航控股（滬：６００２２１）今日發布公告，經申請，其在上交所上市的六隻債券
，今日起進行交易方式調整，改為僅在上海固定收益證券綜合電子平台上採取報價、詢價和協議
交易方式進行交易，由中證登提供逐筆全額結算。
　　與此同時，多家機構紛紛下調海航債評級。中誠信國際上周五（２９日）公告，海航控股流
動性較為緊張，疫情影響進一步加劇經營狀況惡化和流動性備付壓力，決定將其主體及「１８海
航Ｙ１」、「１８海航Ｙ２」、「１８海航Ｙ３」、「１８海航Ｙ４」和「１８海航Ｙ５」五期
債項信用等級均降至ＡＡ，並列入信用評級觀察名單。
　　此外，新世紀評級將其主體信用等級調降至ＡＡ－級，展望為負面；將其發行的「１８航空
０１」和「１９航空０１」兩期債項評級也調降至ＡＡ－級。事件觸發交易方式調整，「１８航
空０１」和「１９航空０１」兩期債於今日起停牌一天，同時交易方式調整為僅採取協議大宗交
易方式，維持原有淨價計價方式。（ｗｌ）

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