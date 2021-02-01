【大國博弈】烏克蘭制裁４間中企，為當地重要航空引擎企業投資者

《經濟通通訊社１日專訊》烏克蘭總統澤連斯基（Ｖｏｌｏｄｙｍｙｒ

Ｚｅｌｅｎｓｋｙ）日前罕有批准制裁４間中國公司，分別為天驕飛機控股有限公司、香港天驕

控股有限公司、北京天驕航空產業投資有限公司、北京信威科技集團股份有限公司。其中，信威

集團（滬：６００４８５）為北京天驕的控股公司；而制裁名單中還包括一名中國公民王靖，其

正是擔任信威集團董事長。

上述四間中國公司均為烏克蘭重要航空引擎生產企業「馬達西奇公司（Ｍｏｔｏｒ

Ｓｉｃｈ）」的投資者。根據公開資料，馬達西奇公司是全球最大的飛機和直升機發動機製造商

之一，也是烏克蘭唯一的飛機和直升機發動機和工業燃氣渦輪機製造商。當地媒體分析，烏克蘭

此舉背後有美國身影，美方試圖阻截中國獲取高端航空及航技術。



＊特朗普時代制裁禁令延續，中美科技戰未能歇＊



事實上，在美國前總統特朗普任期之末，美國政府已把北京天驕列入「軍事最終用戶

（ＭＥＵ）」清單，限制美國企業出口貨物給這家有能力發展飛機發動機等軍用品的公司。值得

關注的是，特朗普時代制裁天驕的命令，產生的影響能延續至拜登時代，反映拜登政府或不會放

鬆與中國的科技戰。

在北京，中國外交部發言人汪文斌回應表示，中方一貫反對外國政府對中國企業進行單邊制

裁。同時，我們也一直要求中國企業在海外合法經營。希望烏方依法維護中方企業和投資者合法

權益。（ｗｌ）

