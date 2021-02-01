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即市新聞

01/02/2021 09:46

【聚焦數據】中國１月財新製造業ＰＭＩ跌至５１﹒５，遜於預期

　　《經濟通通訊社１日專訊》疫情以來的經濟復甦仍在持續，但速度持續放緩。今日公布的
２０２１年１月財新中國製造業ＰＭＩ（採購經理指數）下降１﹒５個百分點至５１﹒５，連續
第九個月位於擴張區間，但降至２０２０年７月以來最低，亦遜於預期的５２﹒７。
　　這一走勢與統計局製造業ＰＭＩ一致，國家統計局公布的２０２１年１月製造業ＰＭＩ錄得
５１﹒３，低於上月０﹒６個百分點，回落至２０２０年９月以來最低。

＊新出口訂單指數大幅降至收縮區間＊

　　製造業的供給、需求繼續維持擴張，但速度明顯放緩。２０２１年１月生產指數和新訂單指
數分別錄得過去九個月和七個月的最低值。受訪企業表示，雖然市場需求仍維持向好，但入冬以
來國內新冠疫情的反復仍有負面影響。
　　海外疫情反復導致外貿企業訂單減少，對外需造成明顯抑制，當月新出口訂單指數大幅降至
收縮區間，創２０２０年７月以來新低。
　　受供求增速放緩影響，就業市場繼續承壓。當月就業指數繼續在收縮區間小幅下降，製造業
企業在擴張用工方面仍然態度謹慎。調查顯示，製造業企業用工量下降的原因是企業重組或員工
自願離職後沒有填補空缺。

＊供給、需求復甦動能減弱＊

　　原材料價格特別是工業金屬價格上漲，助推２０２１年１月製造業企業購進價格指數維持強
勢，但略低於上月。受購進價格上漲影響，出廠價格繼續上行，當月製造業企業出廠價格指數錄
得２０１８年７月以來的最高值，通脹壓力持續增加。
　　由於市場需求擴張略低於預期，製造業企業採購速度亦邊際放緩。當月採購量指數較上月大
幅下降，僅略高於榮枯線。此外，國內疫情反復使得供應量面臨挑戰，當月供應商供應時間指數
大幅下降，物流延遲情況較為普遍。
　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２１年１月製造業總體仍處復甦期，但供給、需求復
甦動能減弱，海外需求成為拖累項。生產經營預期指數雖維持在擴張區間，但數值為２０２０年
６月以來的新低，顯示製造業企業家對經濟復甦的持續程度仍有所擔憂。此外，就業市場的疲弱
和通脹壓力的陡增均不容忽視。新一年的關注重點主要是海外疫情持續蔓延的背景下國內疫情防
控的效果，以及海外需求不確定性持續增加的情況下國內經濟內生動能的培育。（ｗｌ）

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