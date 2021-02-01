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即市新聞

01/02/2021 14:56

【數據解讀】交行金研：疫情局部散發對服務業影響需要持續關注

　　《經濟通通訊社１日專訊》最新公布的中國１月官方和財新製造業ＰＭＩ雙雙跌至數月低點
，交通銀行金融研究中心發表報告指出，疫情局部散發對服務業的影響需要持續關注，服務業的
恢復將是２０２１年經濟復甦的關鍵。

＊預計ＰＰＩ即將實現同比正增長＊

　　報告指，三項ＰＭＩ指數連續兩個月下降，除了季節性因素以外，還受到近期疫情局部散發
的影響。製造業生產指數下降、新訂單指數回落，產需兩端擴張勢頭不同程度放緩，進出口景氣
度有所回落。價格類指數處於高位，工業生產供需兩端價格上漲勢頭較強，預計ＰＰＩ將持續回
升，預計即將實現同比正增長。三大類企業採購經理指數漲跌互現，小型企業ＰＭＩ止跌回升得
到改善但仍低於榮枯線，需要關注未來走勢。
　　服務業受局部疫情的影響較為明顯，導致服務業ＰＭＩ連續兩個月累計降幅達到４﹒６個百
分點。服務業分項指數全部下降，其中服務業新訂單指數是２０２０年４月以來首次降到榮枯線
以下。生活性服務業景氣度降幅較大且回落至收縮區間，受疫情的影響較為明顯。具體行業來看
，１月住宿、餐飲、文化體育娛樂、居民服　務等接觸式、聚集性消費行業景氣度回落幅度較大
，均位於榮枯線以下。近期居民跨省出行和商務往來減少、局部地區物流運輸受限，鐵路、航空
　運輸等行業商務活動指數顯著下降。未來需要持續關注疫情發展趨勢及其對服務業的影響。
（ｃｔ）

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