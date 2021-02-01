【ＦＯＣＵＳ】逼空轉戰白銀吸睛，大行暗謝ＷＳＢ仔

【ＦＯＣＵＳ】逼空轉戰白銀。繼上周五（２９日）收升３﹒８％後，Ｃｏｍｅｘ白銀期貨

周一（１日）再飆８％，帶動中國白銀（００８１５）半日急漲逾四成，紫金（０２８９９）同

升一成。

ＷＳＢ們眾志成城實力不容小覷，戰果包括過去三個月，推升做空最嚴重的股票價格平均上

漲９８％；不過，空頭繳械投降之外，ＧＭＥ爆升實際或已令富達投資、貝萊德等９個「非散戶

」年初至今大賺了１６０億美元。



＊高盛：過度行為或令整個金融市場崩潰＊



由討論區Ｒｅｄｄｉｔ上美股論壇「Ｗａｌｌｓｔｒｅｅｔｂｅｔｓ（ＷＳＢ）」掀起的「

散戶鬥大鱷」運動，蔓延至金屬市場。Ｃｏｍｅｘ白銀期貨今早衝破２９美元，漲幅錄至少７年

最勁；滬銀亦跳空漲逾７％；現貨價在多間貴金屬交易商宣布「因實物短缺，拒接新訂單」的背

景下，衝破２８美元關錄６個月高；中國白銀股價急漲４２％創月高。

對於「ｓｈｏｒｔ ｓｑｕｅｅｚｅ」引發的極端走勢，高盛最新警告，此過度行為可能引

發一系列多米諾骨牌效應，如低成交量疊加高集中度的模式，加大基金平倉像滾雪球般席捲的風

險，恐令整個金融市場崩潰。數據顯示，儘管對沖基金積極平倉，但其以市值計算的淨曝險和總

體曝險仍接近紀錄高位，表明由倉位調整推動的拋售風險仍在。

不過高盛承認，散戶交易的爆發可能因美國家庭擁有的大量現金而持續；「新債王」岡拉克

同指，政府支票（首兩輪紓困分別派錢１２００美元、６００美元）令資金遍地都是，２１０萬

用戶在Ｒｅｄｄｉｔ上組織起來，並獲得２００億美元的購買力。



＊馬斯克扮「金手指」，比特幣急彈復跌＊



人設為華爾街對立面的ＷＳＢ們，眾志成城實力不容小覷，但ＧＭＥ股價飛天令梅爾文資本

（Ｍｅｌｖｉｎ Ｃａｐｉｔａｌ）等對沖基金損手損腳之餘，卻令總計９個「非散戶」年初至

今大賺了１６０億美元，可謂「多謝ＷＳＢ仔」。

據ＩＢＤ及Ｓ＆Ｐ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ數據，持有

ＧＭＥ股票分別近１４％、逾１２％的富達投資、貝萊德（截至去年９月），年初至今料已獲得

３０億美元、２７億美元的收益；而ＧａｍｅＳｔｏｐ大股東Ｒｙａｎ Ｃｏｈｅｎ則賺了２９

億美元。

另一邊廂，全球首富馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ）近日似乎頻頻扮演「金手指」，繼上周

三發推「Ｇａｍｅｓｔｏｎｋ！！」後，周五（２９日）再將推特帳戶的個人簡介改為「

＃ｂｉｔｃｏｉｎ」，即時推升比特幣價格彈兩成至３７００００美元（現已回落至３４０００

美元以下）。不過有評論就指，首富此舉並非助長泡沫，而是意加速比特幣泡沫破滅。

暗流湧動的投資市場到底誰主沉浮？散戶鬥大鱷會否反益了華爾街（梅爾文資本據報１月末

獲投資人新一波注資承諾）？值得深思。

