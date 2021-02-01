《匯市一周－徐惠芳》觀望全球疫苗接種進展，外幣整固

《匯市一周》英國央行會議，油組ＯＰＥＣ＋技術會議，各國製造業ＰＭＩ，美國非農就業

報告。投資者還密切關注疫情的進一步動態；以及民主黨最新的財政刺激計劃的談判情況。



周一（１日）數據留意：德國１月製造業採購經理人指數終值、歐元區１月製造業採購經理

人指數終值、英國１月製造業採購經理人指數終值、美國１月ＩＳＭ製造業指數、美國１月

ＩＳＭ就業指數等。



全球冒險意欲降溫刺激美元。圍繞疫苗將加速全球經濟復甦的樂觀情緒已有所消退，一些國

家的疫苗接種進展緩慢且遭遇困難，特別是在歐洲。歐盟要求阿斯利康提出計劃，以歐洲及英國

廠的新冠疫苗儲備劑量供應歐盟。



早前歐洲央行行長拉加德表示，對歐元區未來的經濟仍然充滿信心，央行並考慮擴大再融資

買債計劃規模。消息指，歐洲央行無意再調低利率水平，認為減息無助經濟帶來好處。有關言論

降低市場對歐元負面情緒，歐元兌美元由兩星期低位１﹒２０水平反彈，保持在１﹒２１水平。

技術上，歐元兌美元１﹒２０６０為重要支持位，參考阻力位分別１﹒２１９０及１﹒２２２５

。



＊關注周四英國議息＊



市場認為，歐洲央行已經盡可能實施量化寬鬆，寄望其他貨幣能幫助其控制歐元上漲。若

２０２１年年底前，英國疫苗接種更快，英國經濟有望更快復甦，英鎊在壓制歐元方面有望起到

作用。英國央行減息的可能性是英鎊面臨的另一項下行風險。歐洲復甦疲弱問題持續，疫苗短缺

目前是焦點問題，本周早前對歐洲資產的避險情緒已經擴散到了全球資產。



有消息指，英國脫離歐盟市場前，企業囤積貨物，新階段疫情持續下，進一步打擊製造業和

零售行業發展，製造業可能急劇轉壞，失業情況令人擔心。相信投資者將另一注意力集中在周四

（４日）的英國央行利率會議，若會議上重提負利率政策或相關考慮，必定對英鎊產生負面影響

。



技術走勢，英鎊兌美元維持在日圖中上行通道內，徘徊１﹒３６３０和１﹒３７６０之間。

如下破２０天線，走勢可能下行至５０天線１﹒３５１０。

《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》

