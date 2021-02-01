《師傅教路－黃瑋傑》嘉利國際上望１﹒３元，布局汽車零部件市場

《師傅教路》嘉利國際（０１０５０）宣布，其間接全資附屬公司嘉利汽車投資已完成購入

泰國一家汽車零部件及模具製造商ＴＫＴ的股權，透過與ＴＫＴ策略性合作，將進一步加強集團

在汽車零部件市場的戰略布局。ＴＫＴ為泰國一間上市公司，主要從事製造和銷售汽車模具及注

塑設備﹒泰國為東盟地區主要的汽車生產國，加上「區域全面經濟夥伴協定」（「ＲＣＥＰ」）

的正式簽定，成為全球規模最大的自貿協定，覆蓋全球２０億人口，在汽車領域，將促進推動東

盟地區供應鏈及貿易往來。集團已落實在泰國增設自動化生產線，初步投資額約１２００萬美元

，預計於２０２１年中開始投產﹒集團將考慮於其他東盟國家設立生產基地，以開拓多元生產基

地分散風險，同時進一步擴大伺服器外殼的產能，以滿足不同客戶需求及日益增長的訂單。



＊建議買入價１﹒１８元＊



同時，隨著電動車市場的快速增長，充電樁需求日益上升，集團於兩年前開始獲得美國一家

領先的電動汽車充電解決方案商的充電樁外殼訂單。集團認為電動車及充電樁市場行業具有龐大

的增長空間，所以其研發團隊將進一步深化充電樁業務板塊的研發，並積極爭取更多電動車配件

的訂單，加速該業務發展。

在伺服器外殼業務方面，集團為保持全球伺服器外殼生產商的領導地位，持續推行自動化進

程，自動化項目主要分布於五金沖壓、塑膠注塑、外殼裝配及存儲產品，其主要項目包括自動上

料移印機、硬碟架全自動化組裝、智能化目檢系統及機架式伺服器滑軌。其中，五金沖壓自動化

已大幅提升，未來將致力推行二次加工及組裝自動化方面。此外，集團亦致力開拓新產品，在個

人護理產品及汽車模具製造領域皆取得突破。建議買入價１﹒１８元，目標１﹒３元，止蝕位１

﹒１元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

