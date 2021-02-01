《金石為開－黃威》黃金缺乏新刺激因素，短線仍乏力

《金石為開》上周圍繞遊戲驛站的多空對決影響了整個美國股市，機構空頭的敗退引發了一

系列連鎖反應，標普５００指數回落３﹒３％。而黃金市場表現相對平靜，上周兩度衝高回落，

全周累計微跌０﹒４％。美聯儲繼續按兵不動，但沒有加碼寬鬆令市場略為失望；拜登的新刺激

計畫也面臨阻礙，導致金價上行動力不足。



美聯儲公布了２０２１年首次議息會議結果，儘管與市場預期一致沒有加息，但市場依然感

到失望。美聯儲認為最近幾個月美國經濟復甦步伐有所緩和，受疫情影響最嚴重的部門備受打擊

，鮑威爾強調美國距離實現就業和通脹目標還有很長的路要走。當局對經濟前景的展望並不讓人

意外，美國疫苗分發進度不及預期確實在近期引發了部分市場憂慮。但美聯儲僅僅重申了不會急

於縮表的態度，而並沒有給出加碼寬鬆的明確暗示，這顯然不足以滿足投資者的期待。



另一方面，拜登政府新一輪刺激計畫的推進也並不順利，過大的規模甚至未能得到民主黨內

的一致認同。參議院的共和黨最新提出了６０００億美元的方案，較拜登早前的計畫大幅縮水

。考慮到民主黨在參議院沒有絕對優勢，達成協議的規模勢必需要縮減，過程亦可能耗時良久。



貨幣政策和財政政策雙雙熄火導致短線金價上行動力不足。散戶和機構在遊戲驛站的多空對

決對美股產生了廣泛影響，導致大市顯著回吐。但避險情緒升溫對金價的刺激也被美元反彈所抵

銷，因此金價兩度衝高回落，全周震盪收跌。目前金價在保歷加通道中軌處遇到明顯阻力；

ＭＡＣＤ快慢線走平，未能形成金叉，ＲＳＩ也在升至５０一線後回落。多頭缺乏足夠的突破力

量。而隨著保歷加通道開口擴大及中軌繼續下移，後市變得不容樂觀，二度探底的機會再度增加

。若金價突破保歷加通道中軌可跟進做多，否則應繼續等待候低吸納的機會。



本周重點關注美國１月ＩＳＭ製造業指數、非農報告級歐元區四季度ＧＤＰ初值，另外繼續

留意美股市場逼空行情的後續影響。《六福金融分析師 黃威》

