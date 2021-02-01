《陶冬天下－陶冬》散戶奮勇斗大鱷，聯儲平淡對通脹

《陶冬天下》奇幻的一周。上周市場的注意力全放在散戶與華爾街精英的對決上，救援方案

、疫情、拜登、國會、流動性、央行例會全部靠邊站，一隻業務乏善可陳的冷門股，站到了股市

的正中央。美國小投資者暴買ＧＭＥ股票和期權，股價由２０美元被拉升到４８０美元，逼垮了

明星對沖基金、沽空名家宣布不再出沽空研究報告、線上交易平台不得不暫停股票買入功能。華

爾街投行緊急審視所有沽空頭寸，去槓桿去風險展開，恐慌指數ＣＢＯＥ ＶＩＸ升破３４，

Ｓ＆Ｐ５００報出去年１０月以來最大的單周跌幅，全世界股市跟跌。美國國債市場相對平穩，

除了聯儲會議期間市場有一段樂觀期外，十年期國債基本走穩。中國人民銀行在逆回購上態度鷹

派，銀行間流動性偏緊，令Ａ股承壓。聯儲公開市場委員會決定觀望經濟表現，美元匯率穩中略

升。相對於股市，石油市場和黃金市場出奇地平靜。上周中國有三家ＡＡＡ級的商業集團進入重

組程序。



美國股市上周爆發了一場史無前例的散戶ｖｓ華爾街的大對決。科技革命、極端流動性和高

度發達的衍生產品，令這場對決史無前例；它可能觸發的連鎖反應，使得這場攻防稱得上大對決

。筆者無意對個股作出任何評論，但是作為經濟學家，有以下觀察。１）這場運動絕非散兵游勇

之戰，領軍人物肯定受過良好的金融教育和市場磨練，成功的革命一定是另類精英融入到暴民中

並取得了領導權。筆者同時相信華爾街其他大鱷也隱蔽地加入了「革命隊伍」。２）沽空工具在

這場對決中明顯處於下風，理論上看多錯誤的代價是輸掉所有資本，看空錯誤的代價是無限責任

。只要流動性流入足夠長時間，「理性」、基本面研究完全可以敗給流動性暴力。３）這場運動

已經不再是針對一隻股票，而是針對所有被認為價值低估的資產，打法對所有沽空者都可能帶來

一劍封喉，甚至生不如死的效果。４）沽空是資本市場十分常見的做法，不僅包括單邊看空，更

涉及長短倉、量化交易等不同範疇，突然地暴力襲擊看空盤，可能帶來巨大的市場震盪，甚至製

造金融系統風險。５）此事最終的解決，恐怕只能在監管層面做出，修改遊戲規則，而且必須要

快。如果戰火延伸到債市，對市場和經濟的傷害可能呈幾何級上升。６）拜登政府如果在危機處

理上有誤，可能對其信用乃至政策推出都有影響。國會議員中有大批人同情散戶的人，而且那些

議員多來自民主黨。最後提一句，法國黃背心運動、國會衝擊案、ＧＭＥ逼空出現的大背景有兩

個共同之處，第一是貧富懸殊日益嚴重，第二是通訊革命帶來了去中心化和反精英傾向。



聯儲公開市場委員以不變應萬變的姿態開始了２０２１年的政策應對，主席鮑威爾在記者會

上的言論則更為鴿派。聯儲在會後聲明中提及疫情所帶來的新的短期不確定性，認為疫苗出現以

及財政政策會改善經濟前景。鮑威爾在記者會上指出過早收水的風險，直言ＦＯＭＣ不急於行動

，並承諾一旦需要行動會與市場預先溝通。在談及目前市場最關心的通脹問題時，聯儲主席同意

短期會出現通脹壓力，但是那與低基數和刺激措施相關，決策者會看作暫時現象。筆者相信未來

數月上升的通脹不至於令美國貨幣政策作出實質性調整，回收流動性今年不會發生，加息則最早

也要等到２０２３年，無論利率還是流動性恢復到正常水平起碼需要１０年或者更長時間。美國

的通貨膨脹主要以資產價格上漲的形式出現，直至工資大幅上升。



本周必須繼續關注散戶衝擊華爾街所帶來的去槓桿效應以及監管部門的應對。數據上非農就

業數字最重要，１月非農就業預料為－１００Ｋ，失業率６﹒９％。歐盟區第四季度ＧＤＰ環比

預測下跌２﹒４ＱｏＱ。英格蘭銀行會議則應該以９：０投票決定政策不變。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

