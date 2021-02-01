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01/02/2021 09:07

【新冠肺炎】麗港城受限區完成強檢行動，４６０人檢測無新確診

　　《經濟通通訊社１日專訊》港府再次突襲式封區，昨晚將藍田麗港城第５及第７座列為「受
限區域」。政府表示，截至今日凌晨二時，兩座共約４６０名居民在限期前接受檢測，當中沒有
發現新確診個案。

＊有居民批評延遲解封令上班失預算＊

　　受限區域今早約７時４０分容許已完成檢測的居民離開。有住戶表示，早上６時已到大堂登
記，但實際放行時間較政府公布的目標７時遲了４０分鐘，令上班失預算；亦有居民不滿要反覆
做檢測，昨晚檢測後取得手帶，今早在大堂又要再核對身分證和檢測結果短訊，認為擾民及費時
失事。
　　不過，亦有居民指出，當局出發點是為市民安全著想，認為早前在油麻地的強制檢測行動需
時３日，今次一日內完成，也算合理。

＊工作人員襲擊受傷＊

　　另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約３９４戶，扣除住戶被撤離的５座Ｅ室單位，約
６０戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是
空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。
　　昨晚有一名政府工作人員在「受限區域」內執行工作期間遭一名受檢人士遇襲受傷，政府向
受傷同事致以慰問並譴責有關暴力行為，呼籲受檢人士合作，依法遵守強制檢測公告以及限制與
檢測宣告。（ｃｌ）

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