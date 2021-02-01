【海航動向】海福德：控股股東遭申債務重組，營運無重大影響

《經濟通通訊社１日專訊》海福德集團（００４４２）公布，於上周五（２９日）獲控股股
東海航集團告知，海南銀行已向海南省高級人民法院申請對海航集團進行債務重組，因海航集團
無力償還其全部債務。
該集團確認，海航集團的債務重組不會對其業務及營運造成任何重大不利影響。倘海航集團
的債務重組對接管及可能交易構成任何影響，該集團將根據規定另作公布。（ｗｈ）
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