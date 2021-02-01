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01/02/2021 07:53

【企業盈警】紅星美凱龍（０１５２８）料全年純利跌最多６２％

　　《經濟通通訊社１日專訊》紅星美凱龍（０１５２８）（滬：６０１８２８）公布，預期截
至去年１２月３１日止年度純利約１７﹒１１億元（人民幣．下同）至１９﹒７１億元，按年跌
介乎５６％至６１﹒８％，扣除非經常性損益的純利介乎１１﹒５億元至１３億元，按年跌介乎
５０％至５６％。
　　該集團指，純利下跌主因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，為配合疫情防控及支持商戶發展，
主動免除符合條件的自營商場租戶一個月租金及管理費，並對部分受疫情影響嚴重的委管商場給
予相應優惠支持，對受疫情影響最嚴重個別自營商場的商戶更額外給予進一步的租金優惠，導致
相關業務收入下降。此外，疫情也使項目前期品牌諮詢委託管理服務以及建造施工業務推進進度
有所延緩，使相應收入同比下降。自採取有關支持措施後，該集團自營商場和委管商場出租率出
現穩步回升，去年第四季度單季收入錄環比上漲。目前委管商場前期品牌諮詢委託管理服務以及
建造施工業務也在穩步推進中。
　　此外，該集團預計期內非經常性損益約７﹒４億元，比２０１９年度減少約１２億元，其中
公允價值變動收益約４億元，比２０１９年度減少約１２億元，主因疫情導致租約期內租金收入
下降，使本期投資性物業公允價值評估增值放緩。（ｗｈ）

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