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01/02/2021 07:53

【企業盈喜】山東黃金（０１７８７）料全年純利增最多１倍

　　《經濟通通訊社１日專訊》山東黃金（０１７８７）（滬：６００５４７）公布，預期截至
去年１２月３１日止年度純利介乎２０億元至２６﹒５億元人民幣，按年升介乎５５％至
１﹒０５倍。
　　該集團指，純利增長主因去年國際金價大幅上漲，適時組織黃金銷售，自產黃金銷售毛利增
幅較大所致。
　　該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

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