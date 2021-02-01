【企業盈喜】山東黃金（０１７８７）料全年純利增最多１倍

《經濟通通訊社１日專訊》山東黃金（０１７８７）（滬：６００５４７）公布，預期截至

去年１２月３１日止年度純利介乎２０億元至２６﹒５億元人民幣，按年升介乎５５％至

１﹒０５倍。

該集團指，純利增長主因去年國際金價大幅上漲，適時組織黃金銷售，自產黃金銷售毛利增

幅較大所致。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

