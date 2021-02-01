《經濟通通訊社１日專訊》海航科技（０２０８６）公布，於昨天接獲間接控股股東海航集
團有關遭申請重整的告白函。該集團指有關事件對營運無重大不利影響。
該集團指，函件內容為海航集團收到海南省高級人民法院的通知，海航集團債權人海南銀行
向法院申請對海航集團作重整，目前重整是否被法院受理及海航集團是否進入重整程序尚不確定
。該集團指，目前生產經營正常，運營管理穩定。將持續關注有關事件的進展。（ｗｈ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
01/02/2021 08:30
【海航動向】海航科技（０２０８６）間接控股股東海航遭申請重整
《經濟通通訊社１日專訊》海航科技（０２０８６）公布，於昨天接獲間接控股股東海航集
團有關遭申請重整的告白函。該集團指有關事件對營運無重大不利影響。
該集團指，函件內容為海航集團收到海南省高級人民法院的通知，海航集團債權人海南銀行
向法院申請對海航集團作重整，目前重整是否被法院受理及海航集團是否進入重整程序尚不確定
。該集團指，目前生產經營正常，運營管理穩定。將持續關注有關事件的進展。（ｗｈ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動
|中國故事29/01/2021
《神州經脈》人行否認SLF利率上調 滬綜指失三千五全周瀉3％
|財經熱話29/01/2021
【月結－首月勢強】港股月升約4千點連漲 ATMXJ點部署?
|香港要聞29/01/2021
政府建議立法推電話卡實名登記制 每人限向每登記商購3張
|FOCUS29/01/2021
【FOCUS】禁GME交易團結驢象 小人物公開信復仇QE?
|生財有道29/01/2021
快過年辦年貨 邊張信用卡最抵用？
|開市Good Morning29/01/2021
《開市Good Morning》林嘉麒：吉利28元或以下才吸
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰