【海航動向】海航科技（０２０８６）間接控股股東海航遭申請重整

《經濟通通訊社１日專訊》海航科技（０２０８６）公布，於昨天接獲間接控股股東海航集

團有關遭申請重整的告白函。該集團指有關事件對營運無重大不利影響。

該集團指，函件內容為海航集團收到海南省高級人民法院的通知，海航集團債權人海南銀行

向法院申請對海航集團作重整，目前重整是否被法院受理及海航集團是否進入重整程序尚不確定

。該集團指，目前生產經營正常，運營管理穩定。將持續關注有關事件的進展。（ｗｈ）

