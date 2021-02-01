【海航動向】順客隆（００９７４）間接控股股東海航遭申請重整

《經濟通通訊社１日專訊》中國順客隆（００９７４）公布，收到間接控股股東海航集團等

相關股東有關遭申請重整的通知函。該集團指有關事件對營運無重大不利影響。

該集團指於上周五（２９日）收到５份與海航集團、海航商業控股、供銷大集集團、海南供

銷大集控股及海南供銷大集網絡，統稱為相關股東的通知函，內容指，海南銀行就海航集團、中

國華融資產管理海南省分公司就海航商控、北京睿達信房地產評估就供銷大集、海口藏鑫貿易就

海南供銷大集控股及上海星嘉食品銷售就海南供銷大集網絡已各自分別向海南省高級人民法院提

出重整申請。據該集團了解，目前法院是否接納該等申請及相關股東是否須進入重整程序仍屬未

知之數。

目前該集團執行董事杜小平亦為供銷大集董事會主席以及海南供銷大集控股主席兼總經理，

而執行董事韓瑋亦為供銷大集董事兼總裁，及非執行董事王福林亦為海航商控董事兼供銷大集董

事會辦公室主任。目前據該集團所知，海航集團為海航商控之聯營公司，且海航商控為供銷大集

之控股股東。供銷大集透過其中間附屬公司持有該集團約７０﹒４２％。該集團認為，該等申請

對既有業務營運並無重大影響，且整體財務狀況穩健，有足夠現金維持現有業務。（ｗｈ）

