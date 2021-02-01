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即市新聞

01/02/2021 08:17

【企業盈喜】東北電氣（０４２）料全年虧轉賺最多７０００萬人幣

　　《經濟通通訊社１日專訊》東北電氣（０００４２）（深：０００５８５）公布，預期截至
去年１２月３１日止年度純利介乎５４００萬元（人民幣．下同）至７０００萬元，２０１９年
度虧損４０１７萬元，每股盈利０﹒０６２元至０﹒０８元，扣除非經常性損益後虧損介乎
１﹒４２元至１﹒５８億元，比２０１９年度虧損４１１６萬元有所擴大。
　　該集團指，營業收入約７５００萬至８５００萬元，按年跌約１７％至２７％，受新型冠狀
病毒疫情影響，酒店類業務營業收入減少約　２９００萬元，相應減少淨利潤約１０００萬元。
由於公司關連方海航集團流動性風險較大，對長期股權投資和存款預計計提資產減值約１﹒２億
元等。但當期預計期末淨資產為負約１﹒８億元至１﹒５億元。

＊間接控股股東遭債權人申請重整＊

　　另，該集團指，於上周五（２９日）收到第一大股東北京海鴻源投資管理的間接控股股東海
航集團通知函，主要內容債權人海南銀行以海航集團不能清償到期債務，明顯缺乏清償能力，但
仍具有重整價值為由，向海南省高級人民法院申請對海航集團進行重整。目前債權人已向法院提
交海航集團重整申請，債權人的申請能否被法院受理，海航集團是否進入重整程序尚具有重大不
確定性，重整方案可能對其股權結構等產生影響，而業績預告已考慮海航集團重整影響，目前該
集團各項生產經營活動均正常開展，海航集團被債權人申請重整不會對日常生產經營造成影響。
（ｗｈ）

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